В Польше на скоростной автомагистрали произошло очень недешевое ДТП

Как сообщает Auto-swiat, Ferrari 488 в хардкорной модификации Pista оказалась полностью уничтожена в результате аварии на трассе S10. Инцидент произошел недалеко от города Выжиск на северо-западе страны.

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По информации местных СМИ, водитель среднемоторной Pista потерял контроль над суперкаром, который на большой скорости влетел в металлическое ограждение и буквально протаранил его насквозь, вылетев в кювет.

Как видно на снимках, опубликованных Wasze Media, Ferrari оказалась настолько низкой, что прошла под отбойником, полностью разбив передок с карбоновым капотом, лобовое и заднее стекло, а также помяв крышу. Экстренные службы оперативно прибыли на место крушения, однако выяснилось, что водитель не пострадал, несмотря на разбитый вид купе.

Причиной ДТП могла стать погода: возможно, дорога на этом участке магистрали оказалась слишком скользкой, а скорость Pista слишком высокой, и колеса потеряли сцепление. В любом случае, теперь итальянский суперкар спишут в металлолом, хотя есть небольшой шанс, что двигатель и трансмиссию удастся восстановить.

Добавим, что Pista ("трек" в переводе с итальянского) – это экстремальная модификация 488 GTB. Она оснащается 3,9-литровым "твин-турбо" V8, выдающим 720 лошадиных сил и 770 Нм крутящего момента. Капот, бамперная группа, спойлер и элементы интерьера выполнены из карбона, благодаря чему суперкар весит на 91 кг меньше, чем GTB. Стоимость этого автомобиля составляет более 300 тысяч долларов.