Популярність автомобілів на Youtube не завжди пов’язана з великою кількістю продажів. Багато хто просто мріє про суперкари і дивиться ролики з їх участю.

Компанія CarInsurance з ОАЕ провела цікаве дослідження популярності авто. Експерти проаналізували пошукові запити на Youtube і визначили найбажаніші авто серед відвідувачів сайту.

Читайте також: Ferrari представила абсолютно новий суперкар – 296 GTB

В цілому перевірили дані по 532 різним моделям і 71 автомобільного бренду. Лідером виявилася марка Lamborghini (11,64 млн. запитів). Друге місце займає Tesla (9,91 млн.), а третє - Ferrari (4,6 млн.).

ТОП-10 найпопулярніших марок авто на Youtube:

  1. Lamborghini - 11,64 млн. Запитів;
  2. Tesla - 9,91 млн .;
  3. Ferrari - 4,6 млн .;
  4. BMW - 3,36 млн .;
  5. Audi - 1,93 млн .;
  6. Bugatti - 1,75 млн .;
  7. Porsche - 1,46 млн .;
  8. Mini - 1,34 млн .;
  9. Jaguar - 1,33 млн .;
  10. Rolls-Royce - 1,24 млн.

Серед моделей лідирують електромобілі Tesla: перше місце у Model 3 (3,4 млн. запитів), а друге - у суперкара Roadster (1,8 млн.). Далі, як не дивно, слідують купе Toyota Supra (1,7 млн.) І масовий недорогий Honda Civic (1,48 млн.).

Найпопулярніші автомобілі на на Youtube:

  1. Tesla Model 3 - 3,4 млн. Запитів;
  2. Tesla Roadster - 1,8 млн .;
  3. Toyota Supra - 1,7 млн .;
  4. Honda Civic - 1,48 млн .;
  5. Lamborghini Aventador - 1,46 млн .;
  6. Mazda 3 - 1,39 млн .;
  7. Audi R8 - 1,31 млн .;
  8. BMW i8 - 1,3 млн .;
  9. Tesla Model X - 1,26 млн .;
  10. Tesla Model S - 1,02 млн.