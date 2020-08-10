Названі найпопулярніші нові та виживанні автомобілі, що отримали першу реєстрацію в Україні.

За сім місяців з початку року в Україні першу реєстрацію пройшли 219,1 тис. легкових автомобілів. З цієї кількості: нових – 45,5 тис. шт. і 173,6 тис. шт. – імпортованого секонд-хенду.

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В Укравтопромі визначили які моделі легкових автомобілів мали підвищений попит на первинному ринку як в частині нових, так і серед старих.

ТОП-10 нових:

  1. RENAULT Duster – 3041 шт.;
  2. KIA Sportage – 2875 шт.;
  3. TOYOTA RAV-4 – 2836 шт.;
  4. RENAULT Sandero – 1983 шт.;
  5. RENAULT Logan – 1906 шт.;
  6. TOYOTA Land Cruiser Prado – 1250 шт.;
  7. HYUNDAI Tucson – 1206 шт.;
  8. SKODA Octavia – 1182 шт.;
  9. MAZDA CX5 – 928 шт.;
  10. TOYOTA Camry – 914 шт.

ТОП-10 вживаних:

  1. VOLKSWAGEN Passat – 9520 шт.;
  2. RENAULT Megane – 9059 шт.;
  3. SKODA Octavia – 7942 шт.;
  4. VOLKSWAGEN Golf – 6751 шт.;
  5. FORD Focus – 6720 шт.;
  6. VOLKSWAGEN Jetta – 4738 шт.;
  7. NISSAN Rogue – 4555 шт.;
  8. SKODA Fabia – 3974 шт.;
  9. OPEL Astra – 3536 шт.;
  10. FORD Fusion – 3215 шт.

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