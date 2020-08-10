Віталій Кличко закликав компанію Bolt, яка запустила прокат електросамокатів, "прибрати несанкціоновано встановлені пункти прокату".

"Компанія Bolt без погодження з містом розмістила пункти прокату електросамокатів у столиці. Рух цього виду "транспорту" не врегульований чинним законодавством України. Тому місто не може дозволити компанії надавати такий вид послуг.

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Я закликаю компанію Bolt прибрати несанкціоновано встановлені пункти прокату. І дотримуватися чинного законодавства. Інакше міські служби будуть змушені прибрати самовільно розміщені пункти з електросамокатами", - написав мер Києва на своїй сторінці у соцмережі.

Цей пост отримав величезну кількість коментарів, більшість з яких негативні. Користувачі мережі і убачають в діях мера бажання заробити на прокаті електросамокатів і вважають що "Кличку просто не занесли".

Меру довелось ще раз пояснювати свою неоднозначну поведінку. На його думку усе повинно бути врегульоване законодавством, і рух електросамокатів також.

"Де саме мають їздити такі засоби пересування – по дорозі, тротуарах, велосипедних доріжках? За якими правилами: швидкість, світлові позначення, з якого віку "водія"? Адже йдеться про безпеку руху, про здоров"я і життя всіх його учасників – тих, хто на самокатах, автомобілістів, велосипедистів, мотоциклістів, пішоходів. Дати відповіді і врегулювати всі ці питання має законодавство України про дорожній рух", - пише мер.

"Чому діяльність компаній у наданні послуг з прокату має бути узгоджена з містом? Бо пункти прокату (чи місця, де можна взяти або залишити електросамокат) розташовані на території міста. І не може будь-хто прийти і просто за бажанням надавати послуги, за які не несе жодної відповідальності. Про який порядок і правопорядок можна говорити в такій ситуації? Чому одні повинні працювати за правилами, а інші – ні?", - дивується чинний голова Києва.

"Я офіційно звертаюся до депутатів Верховної ради розробити та внести на одному з найближчих засідань зміни до законодавства про дорожній рух. І визначити, як, де і за якими правилами можуть їздити електросамокати в містах", - написав Віталій Кличко.

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