В Києві було запущено послугу прокату електросамокатів. У поліції висловили припущення, що цей сервіс допоможе розвантажити київські вулиці від автомобілів та сприятиме вирішенню проблеми парковки. Але є і небезпечні моменти.

Користуватись електромасокатом можна, скачавши відповідний додаток, та зареєструвавшись у ньому. Вартість катання – 80 грн за 10 хвилин. Щоправда, територія катання обмежена центральною частиною міста.

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“Безумовно, така ініціатива є дуже корисною, особливо в умовах мегаполісу. Насамперед тому, що такі засоби пересування мають значні переваги над іншими видами транспорту. Вони високомобільні й дозволяють уникнути заторів під час переміщення”, – зазначив перший заступник Перший заступник начальника Департаменту Патрульної поліції України Олексій Білошицький.

“Але поговоримо й про інший аспект — безпековий. Адже, враховуючи швидкісні та динамічні характеристики такого виду транспорту, його користувачі в певних ситуаціях можуть наражати на небезпеку себе й інших учасників дорожнього руху. Рекомендую громадянам, які пересуваються на електросамокатах чи інших новітніх засобах пересування подбати про власну безпеку і пам'ятати, що вони також є учасниками дорожнього руху й мають неухильно дотримуватися ПДР”, - пише пан Білошицький.

Наразі триває робота з урегулювання нормативно-правових аспектів (на законодавчому рівні) щодо використання на вулично-дорожній мережі новітніх засобів пересування.

На думку поліції, необхідно:

🛴ввести нову категорію учасників дорожнього руху - осіб, що керують легким електротранспортом;

🛴визначити правовий статус осіб, що керують таким засобом пересування та встановити їх права та обов’язки;

🛴встановити відповідальність за порушення ПДР такими особами.

Вже є один зареєстрований законопроєкт - №3023 “Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо вдосконалення регулювання відносин у сфері забезпечення безпеки окремих категорій учасників дорожнього руху (користувачів персонального легкого електротранспорту, велосипедистів та пішоходів)”, який регламентує пересування на таких транспортних засобах.