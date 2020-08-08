В Киеве была запущена услугу проката электросамокатов. В полиции предположили, что этот сервис поможет разгрузить киевские улицы от автомобилей и будет способствовать решению проблемы парковки. Но есть и опасные моменты.

Пользоваться электромасокатом можно, скачав соответствующее приложение, и зарегистрировавшись в нем. Стоимость езды – 80 грн за 10 минут. Правда, территория катания ограничена центральной частью города.

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"Безусловно, такая инициатива очень полезна, особенно в условиях мегаполиса. Прежде всего потому, что такие средства передвижения имеют значительные преимущества перед другими видами транспорта. Они высокомобильные и позволяют избежать пробок во время передвижения", – отметил первый заместитель Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий.

"Но поговорим и о другом аспекте – о безопасности. Ведь, учитывая скоростные и динамические характеристики такого вида транспорта, его пользователи в определенных ситуациях могут подвергать опасности себя и других участников дорожного движения. Рекомендую гражданам, которые передвигаются на электросамокатах или других новейших средствах передвижения позаботиться о собственной безопасности и помнить, что они также являются участниками дорожного движения и должны неукоснительно соблюдать ПДД", – пишет господин Билошицкий.

Сейчас продолжается работа по урегулированию нормативно-правовых аспектов (на законодательном уровне) по использованию на улично-дорожной сети новейших средств передвижения.

По мнению полиции, необходимо:

🛴ввести новую категорию участников дорожного движения – лиц, управляющих легким электротранспортом;

🛴определить правовой статус лиц, которые управляют таким средством передвижения и установить их права и обязанности;

🛴установить ответственность за нарушение ПДД такими лицами.

Уже есть один зарегистрированный законопроект – №3023 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усовершенствования регулирования отношений в сфере обеспечения безопасности отдельных категорий участников дорожного движения (пользователей персонального легкого электротранспорта, велосипедистов и пешеходов)", который регламентирует передвижение на таких транспортных средствах.