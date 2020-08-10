Виталий Кличко призвал компанию Bolt, которая запустила прокат электросамокатов, "убрать несанкционированно установленные пункты проката".

"Компания Bolt без согласования с городом разместила пункты проката электросамокатов в столице. Движение этого вида "транспорта” не урегулировано действующим законодательством Украины. Поэтому город не может позволить компании предоставлять такой вид услуг.

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Я призываю компанию Bolt убрать несанкционированно установленные пункты проката. И соблюдать действующее законодательство. Иначе городские службы будут вынуждены убрать самовольно размещенные пункты с электросамокатами", – написал мэр Киева на своей странице в соцсети.

Этот пост получил огромное количество комментариев, большинство из которых отрицательные. Пользователи сети усматривают в действиях мэра желание заработать на прокате электросамокатов и считают, что "Кличко просто не занесли".

Мэру пришлось еще раз объяснять свое неоднозначное поведение. По его мнению все должно быть урегулировано законодательством, и движение электросамокатов также.

"Где именно должны ездить такие средства передвижения – по дороге, тротуарах, велосипедных дорожках? По каким правилам: скорость, световые обозначения, с какого возраста "водителя"? Ведь речь идет о безопасности движения, о здоровье и жизни всех его участников – тех , кто на самокатах, автомобилистов, велосипедистов, мотоциклистов, пешеходов. Ответить и урегулировать все эти вопросы должно законодательство Украины о дорожном движении", – пишет мэр.

"Почему деятельность компаний в предоставлении услуг по прокату должна быть согласована с городом? Потому что пункты проката (или места, где можно взять или оставить электросамокат) расположены на территории города. И не может любой прийти и просто по желанию оказывать услуги, за которые не несет никакой ответственности. О каком порядке и правопорядке можно говорить в такой ситуации? Почему одни должны работать по правилам, а другие – нет?", – недоумевает действующий глава Киева.

"Я официально обращаюсь к депутатам Верховной Рады разработать и внести на одном из ближайших заседаний изменения в законодательство о дорожном движении. И определить, как, где и по каким правилам могут ездить электросамокаты в городах", – написал Виталий Кличко.

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