Які послуги ТСЦ МВС можна отримати онлайн

Новорічні та різдвяні свята традиційно асоціюються з уповільненням робочого ритму, часом для родини та відпочинку. Водночас життєві обставини не завжди залежать від календаря: виникає потреба замінити або відновити водійське посвідчення, перевірити інформацію про транспортний засіб, забронювати номерні знаки чи спланувати візит до сервісного центру МВС після свят.

Читайте також: Як працюватимуть сервісні центри МВС на новорічні свята: графік

З огляду на це Головний сервісний центр МВС забезпечує безперервне надання адміністративних послуг, зокрема в онлайн-форматі. Електронні сервіси дозволяють громадянам вирішувати більшість питань дистанційно, у зручний час та без необхідності особистого відвідування установ.

Кабінет водія як ключовий онлайн-інструмент

Одним із найбільш затребуваних цифрових сервісів ГСЦ МВС залишається «Кабінет водія». Цей інструмент дає змогу отримувати низку державних послуг онлайн, що особливо актуально у святковий період.

Через «Кабінет водія» громадяни можуть замовити або обміняти водійське посвідчення, оформити індивідуальні номерні знаки, переглянути інформацію про зареєстровані транспортні засоби, перевірити наявність штрафів, забронювати чи продовжити термін зберігання номерних знаків, а також скористатися сервісом шерінгу автомобіля.

Е-запис до сервісного центру МВС

Ще одним важливим цифровим інструментом є система Е-запису, яка дозволяє заздалегідь спланувати відвідування сервісного центру МВС. Це особливо зручно у святкові дні, коли особистий графік багатьох громадян розписаний наперед.

Для користування Е-записом необхідно виконати кілька послідовних кроків. Спершу слід перейти на офіційний сайт Головного сервісного центру МВС або скористатися мобільним застосунком «Е-запис». Далі потрібно пройти електронну ідентифікацію через сервіс ID.GOV.UA, обрати необхідну послугу, визначити зручний сервісний центр, дату та час візиту, після чого підтвердити запис і отримати електронний талон. Система автоматично надсилає нагадування про запланований візит, що знижує ризик пропуску часу обслуговування.

Онлайн-сервіси доступні цілодобово

Усі електронні сервіси ГСЦ МВС працюють у режимі 24/7. Це означає, що навіть у період різдвяно-новорічних свят громадяни можуть отримувати необхідні послуги дистанційно — з дому, використовуючи смартфон або комп’ютер.

Робота сервісних центрів у святковий період

Попри святкові дати, сервісні центри МВС продовжують працювати у штатному режимі, забезпечуючи безперервний доступ до адміністративних послуг. Розвиток електронних сервісів залишається одним із пріоритетів, адже цифровий формат дозволяє зробити державні послуги більш доступними, зручними та орієнтованими на потреби громадян. Навіть у святкові дні система сервісних центрів МВС продовжує функціонувати, дедалі активніше використовуючи сучасні онлайн-інструменти.