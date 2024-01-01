Які "свіжі" авто купували у квітні: рейтинг

У минулому місяці українці придбали 5,6 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років, повідомляє Укравтопром.

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Нагадаємо, що впродовж квітня український автопарк поповнили 20,7 тис. легковиків з пробігом. Отже, авто віком до 5 років становили 27% цієї кількості.

Найбільшу частку в цьому сегменті імпортованих легковиків охопили електромобілі – 50%.

Далі йдуть:

Бензинові авто – 33%

Гібридні – 9%;

Дизельні – 6%;

Авто з ГБО – 2%.

Найбільшим попитом серед вживаних авто віком до 5 років, користувались: