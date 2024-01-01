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Які "свіжі" авто купували у квітні: рейтинг

Названо найпопулярніші імпортовані вживані авто віком до 5 років. Найбільша частина з них – електричні.
Які авто до 5 років купували у квітні: рейтинг - Auto24

Tesla Model Y

Євген Гудущан
logo16 травня, 10:53
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У минулому місяці українці придбали 5,6 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років, повідомляє Укравтопром.

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Нагадаємо, що впродовж квітня український автопарк поповнили 20,7 тис. легковиків з пробігом. Отже, авто віком до 5 років становили 27% цієї кількості.

Найбільшу частку в цьому сегменті імпортованих легковиків охопили електромобілі – 50%.

Далі йдуть:

  • Бензинові авто – 33%
  • Гібридні – 9%;
  • Дизельні – 6%;
  • Авто з ГБО – 2%.

Найбільшим попитом серед вживаних авто віком до 5 років, користувались:

  1. Tesla Model Y - 552 од.;
  2. Tesla Model 3 - 306 од.;
  3. Kia Niro - 200 од.;
  4. Nissan Rogue - 171 од.;
  5. Hyundai Kona - 168 од.;
  6. Mazda CX5 - 167 од.;
  7. Audi E-Tron Sportback - 149 од.;
  8. Chevrolet Bolt - 129 од.;
  9. Volkswagen Tiguan - 115 од.;
  10. Nissan Leaf - 109 од.
#Новини #Автобізнес