Які "свіжі" авто купували у квітні: рейтинг

Tesla Model Y
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У минулому місяці українці придбали 5,6 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років, повідомляє Укравтопром.
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Нагадаємо, що впродовж квітня український автопарк поповнили 20,7 тис. легковиків з пробігом. Отже, авто віком до 5 років становили 27% цієї кількості.
Найбільшу частку в цьому сегменті імпортованих легковиків охопили електромобілі – 50%.
Далі йдуть:
- Бензинові авто – 33%
- Гібридні – 9%;
- Дизельні – 6%;
- Авто з ГБО – 2%.
Найбільшим попитом серед вживаних авто віком до 5 років, користувались:
- Tesla Model Y - 552 од.;
- Tesla Model 3 - 306 од.;
- Kia Niro - 200 од.;
- Nissan Rogue - 171 од.;
- Hyundai Kona - 168 од.;
- Mazda CX5 - 167 од.;
- Audi E-Tron Sportback - 149 од.;
- Chevrolet Bolt - 129 од.;
- Volkswagen Tiguan - 115 од.;
- Nissan Leaf - 109 од.