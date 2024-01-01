Какие "свежие" авто покупали в апреле: рейтинг

Tesla Model Y
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В прошлом месяце украинцы приобрели 5,6 тыс. ввезенных из-за границы подержанных легковушек возрастом до 5 лет, сообщает Укравтопром.
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Напомним, что в течение апреля украинский автопарк пополнили 20,7 тыс. легковушек с пробегом. Таким образом, авто возрастом до 5 лет составили 27% этого количества.
Наибольшую долю в этом сегменте импортируемых легковушек охватили электромобили – 50%.
Далее следуют:
- Бензиновые авто – 33%
- Гибридные – 9%;
- Дизельные – 6%;
- Авто с ГБО – 2%.
Наибольшим спросом среди подержанных авто в возрасте до 5 лет, пользовались:
- Tesla Model Y - 552 ед.;
- Tesla Model 3 - 306 ед.;
- Kia Niro - 200 ед.;
- Nissan Rogue - 171 ед.;
- Hyundai Kona - 168 ед.;
- Mazda CX5 - 167 ед.;
- Audi E-Tron Sportback - 149 ед.;
- Chevrolet Bolt - 129 ед.;
- Volkswagen Tiguan - 115 ед.;
- Nissan Leaf - 109 ед.