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Какие "свежие" авто покупали в апреле: рейтинг

Названы самые популярные импортируемые подержанные авто возрастом до 5 лет. Наибольшая часть из них – электрические.
Какие авто до 5 лет покупали в апреле: рейтинг - Auto24

Tesla Model Y

Евгений Гудущан
logo16 мая, 10:53
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В прошлом месяце украинцы приобрели 5,6 тыс. ввезенных из-за границы подержанных легковушек возрастом до 5 лет, сообщает Укравтопром.

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Напомним, что в течение апреля украинский автопарк пополнили 20,7 тыс. легковушек с пробегом. Таким образом, авто возрастом до 5 лет составили 27% этого количества.

Наибольшую долю в этом сегменте импортируемых легковушек охватили электромобили – 50%.

Далее следуют:

  • Бензиновые авто – 33%
  • Гибридные – 9%;
  • Дизельные – 6%;
  • Авто с ГБО – 2%.

Наибольшим спросом среди подержанных авто в возрасте до 5 лет, пользовались:

  1. Tesla Model Y - 552 ед.;
  2. Tesla Model 3 - 306 ед.;
  3. Kia Niro - 200 ед.;
  4. Nissan Rogue - 171 ед.;
  5. Hyundai Kona - 168 ед.;
  6. Mazda CX5 - 167 ед.;
  7. Audi E-Tron Sportback - 149 ед.;
  8. Chevrolet Bolt - 129 ед.;
  9. Volkswagen Tiguan - 115 ед.;
  10. Nissan Leaf - 109 ед.
#Aвтобизнес #Новости