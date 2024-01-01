Какие "свежие" авто покупали в апреле: рейтинг

В прошлом месяце украинцы приобрели 5,6 тыс. ввезенных из-за границы подержанных легковушек возрастом до 5 лет, сообщает Укравтопром.

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Напомним, что в течение апреля украинский автопарк пополнили 20,7 тыс. легковушек с пробегом. Таким образом, авто возрастом до 5 лет составили 27% этого количества.

Наибольшую долю в этом сегменте импортируемых легковушек охватили электромобили – 50%.

Далее следуют:

Бензиновые авто – 33%

Гибридные – 9%;

Дизельные – 6%;

Авто с ГБО – 2%.

Наибольшим спросом среди подержанных авто в возрасте до 5 лет, пользовались: