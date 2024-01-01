Який штраф за брудні номера в автомобілі

Патрульна поліція Київської області попереджає, що керування автомобілем без номерного знаку, з закритим, брудним чи не освітленим номерним знаком: це ще не весь перелік порушень вимог законодавства стосовно номерів, за які штрафують громадян.

Читайте також: Який штраф за тріщину на вітровому склі автомобіля

У понеділок, близько 14-ї години, на вулиці Сергія Москаленка у Броварах поліцейські виявили автомобіль Ford Edge, на якому номерні знаки були відсутні. Вчора, близько 11-ї години, на 31 км автодороги Київ — Чоп патрульні помітили вантажний транспортний засіб Daf XF 105, задній номерний знак якого був закритий стороннім предметом, через що не було можливо визначити символи на ньому.

В обох випадках патрульні винесли постанови за ч. 1 ст. 121-3 (Порушення вимог законодавства щодо використання номерних знаків) КУпАП.

Згідно зі статтею 121-3 КУпАП заборонено керування або експлуатація транспортного засобу:

без номерного знака;

з номерним знаком, що не належить цьому засобу або не відповідає встановленим зразкам або вимогам;

з номерним знаком, закріпленим у не встановленому для цього місці;

з перевернутим чи неосвітленим номерним знаком;

зі закритим іншими предметами (в тому числі прозорими);

з нанесенням покриття або застосуванням матеріалів, що перешкоджають чи ускладнюють його ідентифікацію;

із забрудненим номерним знаком, якщо така забрудненість не дає можливості чітко визначити символи або буквено-числову комбінацію номерного знака з відстані 20 метрів;

вчинення інших умисних дій, спрямованих на приховування номерного знака.

Порушення цих вимог тягне за собою накладення штрафу в розмірі сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1190 грн).