Який штраф за брудні номера в автомобілі

Патрульна поліція Київської області попереджає, що керування автомобілем без номерного знаку, з закритим, брудним чи не освітленим номерним знаком: це ще не весь перелік порушень вимог законодавства стосовно номерів, за які штрафують громадян.
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У понеділок, близько 14-ї години, на вулиці Сергія Москаленка у Броварах поліцейські виявили автомобіль Ford Edge, на якому номерні знаки були відсутні. Вчора, близько 11-ї години, на 31 км автодороги Київ — Чоп патрульні помітили вантажний транспортний засіб Daf XF 105, задній номерний знак якого був закритий стороннім предметом, через що не було можливо визначити символи на ньому.
В обох випадках патрульні винесли постанови за ч. 1 ст. 121-3 (Порушення вимог законодавства щодо використання номерних знаків) КУпАП.
Згідно зі статтею 121-3 КУпАП заборонено керування або експлуатація транспортного засобу:
- без номерного знака;
- з номерним знаком, що не належить цьому засобу або не відповідає встановленим зразкам або вимогам;
- з номерним знаком, закріпленим у не встановленому для цього місці;
- з перевернутим чи неосвітленим номерним знаком;
- зі закритим іншими предметами (в тому числі прозорими);
- з нанесенням покриття або застосуванням матеріалів, що перешкоджають чи ускладнюють його ідентифікацію;
- із забрудненим номерним знаком, якщо така забрудненість не дає можливості чітко визначити символи або буквено-числову комбінацію номерного знака з відстані 20 метрів;
- вчинення інших умисних дій, спрямованих на приховування номерного знака.
Порушення цих вимог тягне за собою накладення штрафу в розмірі сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1190 грн).