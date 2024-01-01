Какой штраф за грязные номера в автомбиле

Патрульная полиция Киевской области предупреждает, что управление автомобилем без номерного знака, с закрытым, грязным или не освещенным номерным знаком: это еще не весь перечень нарушений требований законодательства относительно номеров, за которые штрафуют граждан.

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В понедельник, около 14 часов, на улице Сергея Москаленко в Броварах полицейские обнаружили автомобиль Ford Edge, на котором номерные знаки отсутствовали. Вчера, около 11 часов, на 31 км автодороги Киев - Чоп патрульные заметили грузовое транспортное средство Daf XF 105, задний номерной знак которого был закрыт посторонним предметом, из-за чего не было возможно определить символы на нем.

В обоих случаях патрульные вынесли постановления по ч. 1 ст. 121-3 (Нарушение требований законодательства по использованию номерных знаков) КУоАП.

Согласно статье 121-3 КУоАП запрещено управление или эксплуатация транспортного средства:

без номерного знака;

с номерным знаком, не принадлежащим этому средству или не соответствующим установленным образцам или требованиям;

с номерным знаком, закрепленным в не установленном для этого месте;

с перевернутым или неосвещенным номерным знаком;

с закрытым другими предметами (в том числе прозрачными);

с нанесением покрытия или применением материалов, препятствующих или затрудняющих его идентификацию;

с загрязненным номерным знаком, если такая загрязненность не дает возможности четко определить символы или буквенно-числовую комбинацию номерного знака с расстояния 20 метров;

совершение других умышленных действий, направленных на сокрытие номерного знака.

Нарушение этих требований влечет за собой наложение штрафа в размере семидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан (1190 грн).