Какой штраф за трещину на ветровом стекле автомобиля

В правилах дорожного движения есть исчерпывающий перечень неисправностей, с которыми запрещена эксплуатация автомобиля. Но трещина на лобовом стекле не входит в этот перечень, соответственно, штрафа за езду с трещиной на лобовом стекле не предусмотрено – пишет doradvokat.com.ua.

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Требования и ограничения

В Украине в соответствии с законом от 05.06.2014 №1315-VII при эксплуатации колесных транспортных средств обязательно применяются национальные стандарты и кодексы установившейся практики. В частности применяются национальный стандарт ДСТУ 3649:2010 "Колесные транспортные средства", а также Правила дорожного движения, утверждены постановлением КМУ от 10.10.2001 №1306.

Требования ДСТУ

Согласно п.6.8.5 ДСТУ 3649:2010 на ветровом стекле колесных транспортных средств не разрешено наличие сколов или трещин в зоне работы стеклоочистителей. Вместе с тем, такие повреждения не считаются технической неисправностью автомобиля согласно предписаниям ДСТУ 3649:2010.

Требования ПДД

Перечень неисправностей, с которыми запрещена эксплуатация автомобиля, приведен в пунктах 31.1, 31.3, 31.4 ПДД. В то же время правила дорожного движения не предусматривают рекомендаций или запретов по эксплуатации транспортных средств с трещинами на ветровом стекле.

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Можно ли ездить с трещиной стекла

Конечно, что наличие трещины ветрового стекла не влияет положительно на обзорность с места водителя. Однако правила дорожного движения не определяют, что это неисправность, с которой запрещено управлять. Это повреждение, которое желательно устранить, но управлять с ним не запрещено.

Советы водителям

В случае попытки инспектора оштрафовать за трещину на ветровом стекле, попросите ого зачитать перечень неисправностей, с которыми запрещена эксплуатация автомобиля. Если же инспектор все же выписал штраф его стоит обжаловать.