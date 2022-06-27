Трещина на лобовом стекле не является поводом для штрафа, хотя на практике полицейские выписывают подобные постановления которые потом придется оспаривать.

При обнаружении трещины на ветровом стекле полицейские иногда выносят штраф на основании ч. 1 ст. 121 КУОаП в размере 340 грн. (Управление транспортным средством, имеет технические неисправности, с которыми эксплуатация его запрещается). При повторном нарушении водителя лишают права управления на срок от 3-х до 6-ти месяцев.

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Что говорит закон

В соответствии с п. 6.8.5 ГОТА 3649:2010 “на ветровом стекле колесных транспортных средств не разрешены сколы или трещины в зоне работы стеклоочистителей”. Вместе с тем, предписаниями ГОТА 3649:2010 такие повреждения не отнесены к технической неисправности автомобиля.

Пунктом 31.1 ПДД установлено, что “Техническое состояние транспортных средств и их оснащение должны отвечать требованиям стандартов, касающихся безопасности дорожного движения и охраны окружающей среды, а также правил технической эксплуатации, инструкций предприятий - производителей и другой нормативно-технической документации”.

В соответствии с п. 31.3 ПДД “Запрещается эксплуатация транспортных средств согласно законодательству:

а) в случае их изготовления или переоборудования с нарушением требований стандартов, правил и нормативов, касающихся безопасности дорожного движения;

б) если они не прошли обязанностей технический контроль (для транспортных средств, подлежащих такому контролю);

в) если номерные знаки не отвечают требованиям соответствующих стандартов;

г) в случае нарушения порядка установления и использования специальных световых и звуковых сигнальных устройств».

Дополнительный четкий перечень технических неисправностей и требований соответствия, в случае наступления которых запрещается эксплуатация транспортных средств согласно законодательству определены нормами п. п. 31.4 ПДД. В указанном перечне также отсутствует такое обстоятельство, как “трещина на ветровом стекле в зоне работы стеклоочистителей”.

Выводы

Итак, в понимании Правил дорожного движения трещина на стекле не отнесена к технической неисправности автомобиля, с которым эксплуатация автомобиля запрещается. Наличие указанного дефекта стекла свидетельствует о его повреждении, а не о технической неисправности автомобиля.

Таким образом, наличие трещины на ветровом стекле в зоне работы стеклоочистителей, согласно нормам пунктов 31.1, 31.3, 31.4 ПДД не запрещает его эксплуатацию, что в свою очередь, исходя из диспозиции ч. 1 ст. 121 КУОаП. исключает возможность привлечения водителя к административной ответственности по этой норме.