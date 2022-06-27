Тріщина на лобовому склі не є приводом для штрафу, хоча на практиці поліцейські виписують подібні постанови, які згодом доводиться оскаржувати.

При виявленні тріщини на вітровому склі поліцейські іноді виносять штраф на підставі ч. 1 ст. 121 КУпАП у розмірі 340 грн. (Керування транспортним засобом, що має технічні несправності, з якими експлуатація його забороняється). При повторному порушенні водія позбавляють права керування на строк від 3-х до 6-ти місяців.

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Що каже закон

Відповідно до п. 6.8.5 ДОТУ 3649:2010 “На вітровому склі колісних транспортних засобів не дозволено сколи чи тріщини в зоні роботи склоочисників”. Разом з тим, приписами ДОТУ 3649:2010 такі пошкодження не віднесено до технічної несправності автомобіля.

Пунктом 31.1 ПДР встановлено, що “Технічний стан транспортних засобів та їх обладнання повинні відповідати вимогам стандартів, що стосуються безпеки дорожнього руху та охорони навколишнього середовища, а також правил технічної експлуатації, інструкцій підприємств - виробників та іншої нормативно-технічної документації”.

Відповідно до п. 31.3 ПДР “Забороняється експлуатація транспортних засобів згідно із законодавством:

а) у разі їх виготовлення або переобладнання з порушенням вимог стандартів, правил і нормативів, що стосуються безпеки дорожнього руху;

б) якщо вони не пройшли обов'язків технічний контроль (для транспортних засобів, що підлягають такому контролю);

в) якщо номерні знаки не відповідають вимогам відповідних стандартів;

г) у разі порушення порядку встановлення і використання спеціальних світлових і звукових сигнальних пристроїв».

Додатковий чіткий перелік технічних несправностей та вимог відповідності, у разі настання яких забороняється експлуатація транспортних засобів згідно із законодавством визначено нормами п.п. 31.4 ПДР. У зазначеному переліку також відсутня така обставина, як “тріщина на вітровому склі в зоні роботи склоочисників”.

Висновки

Отже, у розумінні Правил дорожнього руху тріщина на склі не віднесена до технічної несправності автомобіля, з якою експлуатація автомобіля забороняється. Наявність вказаного дефекту скла свідчить про його пошкодження, а не про технічну несправність автомобіля.

Таким чином, наявність тріщини на вітровому склі в зоні роботи склоочисників, згідно з нормами пунктів 31.1, 31.3, 31.4 ПДР не забороняє його експлуатацію, що своєю чергою, виходячи з диспозиції ч. 1 ст. 121 КУпАП. виключає можливість притягнення водія до адміністративної відповідальності за цією нормою.