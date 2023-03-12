На то оно и стекло, чтобы быть хрупким и уязвимым даже к мелким ударам. Поэтому трещины и сколы на лобовом стекле – обычное дело независимо от класса автомобиля. Но именно от модели и класса может зависеть ответ на вопрос в заголовке.

Причин появления серьезных повреждений на лобовом стекле достаточно: щебень и отсев на трассе, шипы, “выстрелившие” из зимних шин в городе, детские игры во дворах и взрослые злоумышленники… Каждый раз, когда такое происходит, перед автовладельцем встает дилемма – ремонт или замена.

ПДД многих стран мира (Украина в том числе) запрещают наличие повреждений на лобовом стекле в зоне работы стеклоочистителей.

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Замена стекла

Вариант замены стекла выйдет вам дороже не только из-за более высокой цены самой детали. Вам придется потратить время на подбор стекла именно под вашу комплектацию авто, особенно если у вас современная машина с камерами систем безопасности и другими датчиками. Да и после их установки будут хлопоты с юстированием и другими настройками. Кроме того, стоимость установки стекла иногда может достигать половины его цены.

Плюсы На машине будет новая деталь.

Никаких следов трещины или скола.

Нет оснований для претензий от полиции по техническому состоянию. Минусы Большая цена

Вероятность ошибиться при подборе

Необходимость монтажа датчиков и (не всегда) потребность их настроек

Отметим, что для успешного ремонта стекла следует обращаться в сервисный центр как можно скорее после получения повреждения. На время поездки к мастерйской его можно заклеить скотчем или изолентой.

Встроенный обогрев стекла на сложность ремонта не влияет. А датчики в его верхней части нужно будет смонтировать и откалибровать.

Ремонт скола или трещины

Сами ремонтники предупреждают, что почти всегда отремонтированные повреждения можно увидеть, идеальный результат – большая редкость (об этом также ниже). Но с другой стороны, ремонт стекла требует меньше хлопот от владельца.

Плюсы Небольшая цена

Все родные датчики остаются на местах

От владельца не требуются дополнительные организационные усилия Минусы Замаскировать сколы и трещины удается не всегда

На стекле остаются все остальные мелкие повреждения

Невозможность отремонтировать длинные трещины (более 30 – 50 см)

Вероятность повторного развития отремонтированной трещины.

Как сделать ремонт лобового стекла

Скол и трещина – разные виды "травмы" стекла, но суть ремонта одна и та же. Пространство, образовавшееся в теле стекла после повреждения (те же трещины и "звездочки"), нужно заполнить специальным полимером. Тогда они стают невидимыми, но принципиального укрепления нарушенной зоны не происходит. Перед заполнением требуются некоторые предварительные операции, плюс есть некоторые специфические для каждого случая манипуляции.

Ремонтировать такое повреждение смысла нет: по цене будет не намного дешевле нового стекла, а полностью убрать дефект все равно не выйдет.

Ремонт скола на лобовом стекле

Попытка очистки скола . Если повреждению больше 10 дней, в нем наверняка есть пыль и влага. На самом деле часть мастеров считает, что спирт и продувка только загоняют грязь глубже в трещины стекла, а другие вукуумом откачивают спирт вместе с грязью и влагой.

Сверление микроотверстия прямо в сколе. Место и глубина определяются по опыту мастера.

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Установка моста . Над отверстием устанавливается мост – устройство с инжектором на одном конце и вакуумным креплением на другом.

Впрыск полимера . В отверстие вдавливается полимер, который заполняет полости в стекле – те самые, которые делают повреждение видимым.

Отверждение полимера . Под лучами ультрафиолетовой лампы полимер, извините, полимеризуется (твердеет). Если он заполнил все полости без пробелов, повреждение станет невидимым. В действительности так бывает не всегда.

Полировка. С места ремонта убирают лишнее количество полимера – сначала острым инструментом, затем полировкой.

Напомним, если вовремя не отремонтировать скол, почти обязательно со временем он пустит в стороны стрелы-трещины. Которые, дотянувшись до края лобового стекла, выведут его из строя.

Ремонт трещины на лобовом стекле

Остановка трещины. Прежде всего, нужно сделать так, чтобы трещина не продолжалась – а такую тенденцию имеет каждая из них. В нескольких миллиметрах от конца трещины стекло нужно засверлить на определенную глубину. Это снимает большинство потенциально опасных внутренних напряжений – но не все!

Промывка. Если трещина уже загрязнена, ее промывают спиртом.

Заполнение трещины полимером. Процесс отличается от "лечения" сколов, полимер подается шприцем прямо в щель.

Полимеризация и полировка такие же, как при работе со сколами.

Длинные трещины, которым более 10 – 30 дней, ремонтировать бессмысленно – как бы ни старался мастер, они останутся заметными.

Рекомендация Авто 24

Когда вы будете выбирать вариант между ремонтом стекла и заменой, помните о важности этой части автомобиля. И на этом фоне не забудьте о том, что и в первом, и во втором вариантах вам будет очень желательно выбирать лучшее. Если замена, то: лучшее стекло, лучший клей для него, лучшего мастера-установщика. А если ремонт – так же лучшую мастерскую, где вам дадут гарантию и смогут сделать повреждение максимально невидимым. То есть мы хотим сказать, что какой бы способ вы ни выбрали, в его пределах лучше будет выбрать самый дорогой вариант.

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