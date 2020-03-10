Проїздивши кілька років з рідним лобовим склом, водій навіть не уявляє, які сюрпризи може нести неоригінальний скляний виріб. І все ж "оригінал" можуть купити далеко не всі – тож які ознаки неякісної "лобовухи" и чим ці дефекти страшні?

Здавалося б, скло і скло – що з ним може бути не так? Але в сучасній машині немає простих деталей, і куплене лобове скло може виявитися просто непридатним. На жаль, далеко не кожен з нас може купувати оригінальні запчастини, і лобове скло не виняток. У каталогах альтернативних виробників є чимало гідних виробів, але яких стекол слід боятися?

Відображення деталей інтер'єру в склі і відблиски – часті супутники низькоякісних стекол.

Узагальнюючи досвід установників і постачальників "скляної продукції", ми вивели кілька головних причин, за якими скло може виявитися недостойним вашого автомобіля.

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Товщина

Цей недолік до пори до часу більшість водіїв навіть не помічають, хоча багато виробників економлять саме на загальній товщині скла-триплексу. Іноді ця проблема може проявлятися як незрозумілі відблиски при низькому сонці, але головне не в тому. Тонке скло менш міцне, але ж виробники автомобілів давно вже включають вікна – уявіть собі – в силову структуру кузова. Автомобіль з більш тонким склом у випадку ДТП ніколи не покаже тих зірок безпеки, які він заробив на краш-тестах з рідними стеклами (і клеєм для них, до речі).

Необроблені краї

Краї обох стекол, які складають потрійний "пиріг" сучасного скла-триплексу, повинні бути певним чином відшліфовані. Якщо це не зроблено, або зроблено неправильно (чим часто грішать виробники другого порядку), скло буде вразливим до навантажень з торця. Інакше кажучи, вже після встановлення на машину може без видимих ​​причин дати мальовничу тріщину – наприклад, при різкій зміні температур, хвилі повітря від зустрічної фури або при перекосі кузова на великих нерівностях.

Коли скло упаковано, виявити всі його недоліки неможливо. Тому важливо купувати його в перевіреному місці.

Неякісна плівка

Еластична плівка, яка у триплекса вклеєна між двома шарами силікатного скла, повинна мати певні оптичні параметри. На якості цього компонента часто економлять, і знавці можуть відрізнити такі скла по підвищеній чутливості до зустрічних сонячних променів. Таке скло по-іншому переломлює світло, і в ньому частіше відбивається торпедо і деталі інтер'єру, а саме воно ніби підсвічується зсередини контровими променями, коли машина їде назустріч сонцю.

Нерівна поверхня

У виробників вікон “no name” не завжди виходить зробити поверхню скла ідеально рівною, особливо в місцях його вигинів. Тут і проблеми полірування, і відвертий брак при литті, але суть в тому, що водій отримує спотворену картинку навколишньої дійсності. На щастя, сьогодні це досить рідкісний випадок.

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Світлопропускання

Як не дивно, але нове лобове скло може не пройти перевірку на тонування. Намагаючись зімітувати той чи інший заводський відтінок скла, невмілі виробники часом порушують рецептуру складу.

Вітрове скло згідно українським ПДР повинно мати світлопропускання не менше 75%. Деякі сурогатні скла мають менший показник.

Допустивши передозування речовин, які підфарбовують скло в масі, вони іноді перевищують допустиму норму затемнення. Відомі випадки, коли поліцейський прилад показував рівень світлопропускання нового скла на рівні 73% – при допустимих, як відомо, 75%. Сьогодні це питання українських автомобілістів мало хвилює, але якщо все ж введуть обов'язкових техогляд?

Рекомендація авто24

Будьте уважні при покупці і не прагніть заощадити – адже через нове скло вам потрібно буде не просто дивитися на світ, а спостерігати за дорожньою обстановкою і небезпеками, які вона несе вам і вашим пасажирам. І в будь-якому випадку варто прислухатися до думки професіоналів: як продавців стекол, так і людей, які їх встановлюють.

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