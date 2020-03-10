Проездив несколько лет с родным лобовым стеклом, водитель может даже не представлять, какие сюрпризы может нести неоригинальное стекольное изделие. И все же "оригинал" могут купить далеко не все – так какие признаки негодной "лобовухи" и чем грозят?

Казалось бы, стекло и стекло – что с ним может быть не так? Но в современной машине нет простых деталей, и купленное лобовое стекло может оказаться просто негодным. Увы, далеко не каждый из нас может покупать оригинальные запчасти, и лобовое стекло не исключение. В каталогах альтернативных производителей есть немало достойных изделий, но каких стекол следует бояться?

Отражения деталей интерьера в стекле и блики – частые спутники низкокачественных стекол.

Обобщая опыт установщиков и поставщиков “стекольной продукции”, мы вывели несколько главных причин, по которым стекло может оказаться недостойным вашего автомобиля.

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Толщина

Этот недостаток до поры до времени большинство водителей даже не замечают, хотя многие производители экономят как раз на общей толщине стекла-триплекса. Иногда эта проблема может проявляться как непонятные блики при низком солнце, но главное не в том. Тонкое стекло менее прочное, а ведь производители автомобилей давно уже включают стекла – представьте себе – в силовую структуру кузова. Автомобиль с более тонким стеклом в случае ДТП никогда не покажет тех звезд безопасности, которые он заработал на краш-тестах с родными стеклами (и клеем для них, кстати).

Необработанные края

Кромки обоих стекол, которые составляют тройной “пирог” современного стекла-триплекса, должны быть определенных образом отшлифованы. Если это не сделано, или сделано неправильно (чем часто грешат производители второго порядка), стекло будет уязвимым к нагрузкам с торца. Иначе говоря, уже будучи установленным на машину, оно может без видимых причин дать живописную трещину – например, при резкой смене температур, волне воздуха от встречной фуры или при перекосе кузова на крупных неровностях.

Когда стекло упаковано, выявить все его недостатки невозможно. Поэтому важно покупать его в проверенном месте.

Некачественная пленка

Эластичная пленка, которая у триплекса вклеена между двумя слоями силикатного стекла, должна обладать определенными оптическими параметрами. На качестве этого компонента часто экономят, и знатоки могут отличить такие стекла по повышенной чувствительности к встречным солнечным лучам. Такое стекло по-иному преломляет свет, и в нем чаще отражается торпедо и детали интерьера, а само оно как бы подсвечивается изнутри контровыми лучами, когда машина едет навстречу солнцу.

Неровная поверхность

У производителей стекол no name не всегда получается сделать поверхность стекла идеальной ровной, в особенности в местах его изгибов. Тут и проблемы полировки, и откровенный брак при литье, но суть в том, что водитель получает искаженную картинку окружающей действительности. К счастью, в настоящее время это достаточно редкий случай.

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Светопропускание

Как ни странно, но новое лобовое стекло может не пройти проверку на тонировку. Пытаясь сымитировать тот или иной заводской оттенок стекла, неумелые производители порой нарушают рецептуру состава.

Лобовое стекло по украинским ПДД должно иметь светопропускание не менее 75%. Некоторые суррогатные стекла имеют меньший показатель.

Допустив передозировку веществ, которые подкрашивают стекло в массе, они иногда превышают допустимую норму затемнения. Известны случаи, когда полицейский прибор показывал уровень светопропускания нового стекла на уровне 73% - при допустимых, как известно, 75%. Сегодня этот вопрос украинских автомобилистов мало волнует, но если все же введут обязательных техосмотр?

Рекомендация Авто24

Будьте внимательны при покупке и не стремитесь сэкономить – ведь через новое стекло вам предстоит не просто смотреть на мир, а наблюдать за дорожной обстановкой и опасностями, которые она несет вам и вашим пассажирам. И в любом случае стоит прислушаться к мнению профессионалов, как продавцов стекол, так и людей, которые их устанавливают.

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