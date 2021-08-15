Певно, більшість українських автовласників перший візит після покупки авто здійснює до … тонувальника. Де його обов’язково спитають: яку плівку обираємо?
Плівки для тонування можна обирати за двома критеріями: колір (тон та світлопропускання) і якість. Обидві категорії важливі, оскільки через помилку у виборі може так статися, що плівку незабаром доведеться здирати.
Тонувальні плівки для автомобільного скла, як правило, не продаються в магазині, їх пропонують у майстернях
Починати краще з категорії якості. І вже визначившись зі своїм ціновим сегментом та відповідно, брендом (виробником) плівки, обирати за його каталогом конкретну плівку – її колір та ступінь світлопропускання.
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Чим дешевша плівка, тим вона:
- Швидше затирається та дряпається. Найгірші плівки noname можна безнадійно подряпати ще під час наклеювання на скло. Якщо нанести таку плівку на скло, що опускається, вона швидко отримає вертикальні подряпини
- Швидше вицвітає – втрачає колір. Вже через рік експлуатації дешева плівка набуває неприроднього відтінку – бузкового, брудно-сірого тощо. Мало того, що вицвіла плівка не буде затіняти скло так, як вам хочеться, так вона ще надаватиме автомобілю дешевого вигляду.
- Тонкіша. Бюджетні плівки для тонування автоскла найчастіше мають товщину 50 мкм, а найбільш якісні – 100 – 200 мкм. Це значить, що чим краща плівка, тим важче її випадково пошкодити. Не так важливо, але теж суттєво, що скло з товстою плівкою краще протистоятиме пошкодженню вандалами або під час ДТП.
- Гірше клеїться до скла. Так, загалом це справа не автовласника, а того, хто буде наносити плівку на скло – але зморшок на опуклостях скла не завжди вдається уникнути навіть професійним інсталяторам.
Колір та світлопропускання плівки
Власне відтінок тонувальної плівки – суто справа смаку власника. Деякі воліють навіть мати скло в колір самого автомобіля – і такий тюнінг має право на існування.
А ось щільність плівки – тобто її коефіцієнт затемнення – має принципове значення. Адже в більшості країн є законодавчі обмеження щодо прозорості плівок для автомобільного скла. Так, в Україні (п. 31.4.7 Правил дорожнього руху) лобове скло повинно мати світлопропускання не менше 75 %, бокові передні – не менше 70 %. Задні вікна можуть бути будь-якої прозорості, а дзеркальне скло заборонено в принципі.
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В каталогах відомих виробників можна підібрати плівки схожого відтінку, але з різним коефіцієнтом світлопропускання – саме для передніх та задніх вікон. Але далеко не завжди постачальник плівки або інсталятор може надати вам інформацію щодо реальної прозорості продукту. І так саме немає гарантії, що заявлений виробником коефіцієнт збігатиметься із замірами приладів, якими будуть перевіряти ваші вікна поліціянти або ті, хто буде проводити техогляд вашого авто.
Коефіцієнт пропускання світла – чи не найважливіша з відмінностей плівок між собою
Секрети світлопропускання
Не всі знають, що навіть чисте, від природи прозоре автомобільне скло має аж ніяк не 100-відсоткову прозорість. Як правило, автомобільний триплекс (з нього роблять лобове скло) має коефіцієнт світлопропускання на рівні 82 – 90 %. Це означає, що треба бути дуже обережним із застосуванням на лобовому склі навіть прозорих плівок (захисних або так званих броньовальних) – можна дуже легко порушити визначений ПДР ліміт у 75%. Адже чиста плівка так само не має 100-відсоткової прозорості.
Законодавство багатьох країн обмежує ступінь тонування автомобільного скла
Рекомендація Авто24
У питанні тонувальних плівок для авто працює те саме старе добре правило: скупий платить двічі. А взагалі, ще раз добре подумайте: чи потрібне вам те тонування? Адже принципових мінусів у тонування плівкою теж достатньо: гірший огляд уночі, порушення дизайну авто, додаткова увага поліціянтів, а з часом – додатковий клопіт із видалення та заміною плівки. Та й взагалі, від кого ви хочете сховатися за плівкою у добу соціальних мереж та смартфонів з геолокацією?
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