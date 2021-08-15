Не будет преувеличением сказать, что большинство украинских автовладельцев первый визит после покупки авто совершает к... тонировщику. Где его обязательно спросят: какую пленку выбираем?

Пленки для тонировки можно выбирать по двум критериям: цвет (тон и светопропускание) и качество. Обе оценки важны, поскольку из-за ошибки в выборе может так случиться, что пленку вскоре придется сдирать.

Тонировочные пленки для автомобильного стекла как правило не продаются в магазине, их предлагают в мастерских

Начинать лучше с категории качества. И уже определившись со своим ценовым сегментом и соответственно, брендом (производителем) пленки, выбирать по его каталогу конкретную пленку – ее цвет и степень светопропускания.

Читайте также: Пленка на авто: чем пленка лучше краски

Чем дешевле пленка, тем она:

Быстрее затирается и царапается. Худшие пленки noname можно безнадежно поцарапать еще во время наклеивания на стекло. Если нанести такую пленку на опускающееся стекло, она быстро получит вертикальные царапины.

Быстрее выцветает – теряет цвет . Уже через год эксплуатации дешевая пленка приобретает неестественный оттенок – сиреневый, белесо-серый и тому подобное. Мало того, что выцветшая пленка не будет затенять стекло так, как вам хочется, так она еще будет придавать автомобилю дешевый вид.

Тоньше . Бюджетные пленки для тонировки автостекла чаще всего имеют толщину 50 мкм, а наиболее качественные – 100 – 200 мкм. Это значит, что чем лучше пленка, тем труднее ее случайно повредить. Не так важно, но тоже существенно, что стекло с толстой пленкой лучше будет противостоять повреждению вандалами или во время ДТП.

Хуже клеится к стеклу. Да, в общем это дело не автовладельца, а того, кто будет наносить пленку на стекло – но морщин на выпуклостях стекла не всегда удается избежать даже профессиональным инсталляторам.

Цвет и светопропускание пленки

Собственно оттенок тонировочной пленки – сугубо дело вкуса владельца. Некоторые предпочитают даже стекло в цвет самого автомобиля и такой тюнинг имеет право на существование.

А вот плотность пленки – то есть ее коэффициент затемнения – имеет принципиальное значение. Ведь в большинстве стран есть законодательные ограничения по прозрачности пленок для автомобильного стекла. Так, в Украине (п. 31.4.7 Правил дорожного движения) лобовое стекло должно иметь светопропускание не менее 75 %, боковые передние – не менее 70 %. Задние окна могут быть любой прозрачности, а зеркальное стекло запрещено в принципе.

Читайте также: Как выбрать ветровое стекло в автомобиле

В каталогах известных производителей можно подобрать пленки похожего оттенка, но с разным коэффициентом светопропускания – для передних и задних окон. Но далеко не всегда поставщик пленки или инсталлятор может предоставить вам информацию о реальной прозрачности продукта. И так же нет гарантии, что заявленный производителем коэффициент будет совпадать с замерами приборов, которыми будут проверять ваши окна полицейские или те, кто будет проводить техосмотр вашего авто.

Коэффициент пропускания света – едва ли не самое важное из различий пленок между собой

Секреты светопропускания

Не все знают, что даже чистое, от природы прозрачное автомобильное стекло имеет отнюдь не 100-процентную прозрачность. Как правило, автомобильный триплекс (из него делают лобовое стекло) имеет коэффициент светопропускания на уровне 82 – 90 %. Это означает, что надо быть очень осторожным с применением на лобовом стекле даже прозрачных пленок (защитных или так называемых бронировочных) – можно очень легко нарушить определенный ПДД лимит в 75 %. Ведь чистая пленка также не имеет 100-процентной прозрачности.

Законодательство многих стран ограничивает степень тонировки автомобильных стекол

Рекомендация Авто24

Итак, в вопросе тонировочных пленок для авто работает то самое старое доброе правило: скупой платит дважды. А вообще, еще раз хорошо подумайте: нужно ли вам это тонирование? Ведь принципиальных минусов в тонировке пленкой тоже достаточно: худший обзор ночью, нарушение дизайна авто, излишнее внимание полицейских, а со временем – дополнительные хлопоты по удалению и замене пленки. Да и вообще, от кого вы хотите спрятаться за пленкой в эру социальных сетей и смартфонов с геолокацией?

Читайте также: Почему не стоит тонировать стекло автомобиля