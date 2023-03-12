На те воно і скло, щоб бути тендітним, крихким та вразливим до навіть дрібних ударів. Тому тріщини та сколи на лобовому склі – звична справа незалежно від класу автомобіля. Але саме від моделі та класу може залежати відповідь на запитання у заголовку.

Причин появи важких пошкоджень на лобовому склі достатньо: щебінь та відсів на трасі, шипи, “випущені” з зимових шин у місті, дитячі ігри у дворах та дорослі зловмисники… Щоразу коли таке стається, перед власником авто постає дилема – ремонт чи заміна.

Згідно ПДР багатьох країн світу (Україна також) забороняє наявність пошкоджень на лобовому склі в зоні роботи склоочисників.

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Заміна скла

Варіант заміни скла вийде дорожче не лише через більшу ціну деталі. Вам доведеться витратити час на підбір скла саме до вашої комплектації, особливо якщо у вас сучасна машина з камерою систем безпеки та іншими датчиками. Та й після їх встановлення буде клопіт з налагодження камери та іншими налаштуваннями. А крім того, вартість встановлення скла іноді може сягати половини його ціни.

Плюси На машині буде нова деталь.

Жодних слідів тріщини або сколу.

Немає підстав для претензій від поліції щодо технічного стану. Мінуси Значна ціна

Ймовірність помилитись при підборі

Необхідність монтажу датчиків та (не завжди) потреба їх налагоджень

Для успішного ремонту скла треба звертатись до сервісного центру якнайшвидше після отримання пошкодження. На час дороги його можна заклеїти скотчем або ізострічкою.

Вбудований обігрів скла на складність ремонту не впливає. Але датчики у його горішній частині треба буде змонтувати та відкалібрувати.

Ремонт сколу або тріщини

Ремонтники попереджають, що майже завжди відремонтовані пошкодження можна буде побачити, ідеальний результат – велика рідкість (про це також нижче). Але з іншого боку, ремонт скла потребує менше клопоту від власника.

Плюси Невелика ціна

Всі рідні датчики залишаються на місцях

Від власника не потрібні додаткові організаційні зусилля Мінуси Сховати сколи й тріщини вдається не завжди

На склі залишаються всі інші дрібні пошкодження

Неможливість відремонтувати довгі тріщини (понад 30 – 50 см)

Ймовірність повторного розвитку відремонтованої тріщини.

Як зробити ремонт лобового скла

Скол і тріщина – різні види “травми” скла, але суть ремонту одна й та сама. Простір, утворений в тілі скла після пошкодження (ті самі тріщини та “зірочки”), треба заповнити спеціальним полімером. Тоді вони стають невидимими, але принципового зміцнення порушеної зони не відбувається. Перед заповненням потрібні деякі підготовчі операції, плюс є деякі специфічні маніпуляції для кожного випадку.

Ремонтувати таке пошкодження сенсу немає: за ціною буде не набагато дешевше за нове скло, а повністю прибрати дефект все одно не вийде.

Ремонт сколу на лобовому склі

Спроба очищення сколу. Якщо пошкодженню більше 10 днів, у ньому напевне є пил і волога. Насправді частина майстрів вважає, що спирт та продувка лише заганяють бруд глибше в тріщини скла, частина відкачує спирт разом брудом і вологою вакуумом.

Свердління мікроотвору просто в сколі. Місце та глибина визначаються згідно з досвідом майстра.

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Встановлення мосту. Над отвором встановлюється міст – пристрій з “інжектором” на одному кінці і вакуумним кріпленням на іншому.

Впорскування полімеру. В отвір втискується полімер, який заповнює порожнини у склі – ті самі, які роблять пошкодження видимим.

Затвердіння полімеру. Під променями ультрафіолетової лампи полімер твердішає. Якщо він заповнив усі порожнини без пропусків, пошкодження стане невидимим. Насправді так буває не завжди.

Полірування. З місця ремонту прибирають зайву кількість полімеру – спочатку гострим інструментом, потім поліруванням.

Нагадаємо, що якщо вчасно не відремонтувати скол, майже обов’язково з часом він пустить в сторони стріли-тріщини. Які, дотягнувшись до краю лобового скла, виведуть його з ладу.

Ремонт тріщини на лобовому склі

Зупинка тріщини. Перш за все треба зробити так, щоб тріщина не продовжувалася – а таку тенденцію має кожна з них. За кілька міліметрів від кінця тріщини скло треба засвердлити на певну глибину. Це знімає більшість потенційно небезпечних внутрішніх напружень – але не всі!

Промивання. Якщо тріщина вже забруднена, її промивають спиртом.

Заповнення тріщини полімером. Процес відрізняється від “лікування” сколів, полімер подається шприцем просто в щілину.

Полімеризація та полірування такі самі, як при роботі зі сколами.

Довгі тріщини, яким понад 10 – 30 днів, ремонтувати немає сенсу – як би ні старався майстер, вони залишаться помітними.

Рекомендація Авто 24

Коли ви будете обирати варіант між ремонтом скла та його заміною, пам’ятайте про важливість цієї частини автомобіля. І на цьому фоні про те, що і в першому, і в другому варіантах вам буде дуже бажано обирати найкраще. Якщо заміна, то: найкраще скло, найкращий клей для нього, найкращий майстер-інсталятор. А якщо ремонт – теж найкращу майстерню, да вам дадуть найбільший гарантійний термін і зможуть зробити пошкодження максимально невидимим. Тобто ми хочемо сказати, що який би спосіб ви не обрали, в його межах краще буде обирати найдорожчий варіант.

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