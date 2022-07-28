За певних умов перевезення дітей на передньому сидінні може бути заборонено. Якщо водій порушить цю заборону – отримає штраф.

Діти часто просять батьків дозволу їхати на передньому сидінні автомобіля. Однак право допустити дитину на переднє місце залишається за батьками та водієм і регулюється законом. У разі порушення встановлених правил, водій несе відповідальність.

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Що каже закон

Відповідно до Закону №2402-III дитина – це особа віком до 18 років (повноліття). При настанні 18 років людина стає повнолітньою та не вважається дитиною.

Згідно з п.п. 21.11.б ПДР забороняється перевозити у легковому автомобілі дітей, зріст яких менше ніж 145 см, без використання дитячих утримуючих систем (автокрісла, бустери), що дають змогу пристебнути дитину за допомогою ременів безпеки.

При цьому, відповідно до п.п. 21.13 ПДР дитячі утримуючі системи не дозволяється встановлювати у місцях для сидіння першого ряду.

Винятки згідно з п.п. 21.13 ПДР є лише для дітей віком до трьох років. Таких дітей дозволено перевозити на місці для сидіння першого ряду. Але з умовою встановлення утримуючої системи проти напрямку руху та при відключенні фронтальної подушки безпеки цього місця (у разі її наявності).

Висновки

Отже, критерієм для допуску дитини віком більше 3-х років їхати пасажиром на передньому сидінні автомобіля є її зріст.

Щодо права їхати на сидінні першого ряду правила розділяють дітей на три окремі категорії:

Діти зростом понад 145 см – можуть їхати на передньому сидінні без дитячої утримуючої системи. При досягнення такого зросту автокрісло вже не потрібне.

Діти зростом до 145 см віком від 3-х років – мають право їхати лише на сидіннях другого чи третього ряду (за наявності) і виключно в дитячій утримуючій системі. Таким дітям заборонено перебувати на сидінні першого ряду під час руху навіть при наявності утримуючої системи.

Діти віком до 3-х років, незалежно від росту – можуть перебувати під часу руху авто на передньому місці у спеціальному автокріслі, встановленому проти руху. Додатковою умовою є відключення передньої подушки безпеки.

Відповідальність за порушення цих правил несе водій. На перший раз штраф становить 510 грн. При повторному порушенні протягом року штраф становить 850 грн.