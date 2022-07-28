При определенных условиях перевозка детей на переднем сиденье может быть запрещена. Если водитель нарушит этот запрет – получит штраф.

Дети часто просят родителей разрешения ехать на переднем сиденье автомобиля. Однако право допустить ребенка на переднее место остается за родителями и водителем и регулируется законом. В случае нарушения установленных правил, водитель несет ответственность.

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Что говорит закон

Согласно Закону №2402-III ребенок – это лицо в возрасте до 18 лет (совершеннолетия). При наступлении 18 лет человек становится совершеннолетним и не считается ребенком.

Согласно п. п. 21.11.б ПДД запрещается перевозить в легковом автомобиле детей, рост которых меньше 145 см, без использования детских удерживающих систем (автокресла, бустеры), позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности.

При этом, в соответствии с п. п. 21.13 ПДД детские удерживающие системы не разрешается устанавливать в местах для сидения первого ряда.

Исключения согласно п. п. 21.13 ПДД есть только для детей в возрасте до трех лет. Таких детей разрешено перевозить на месте для сидения первого ряда. Но с условием установления удерживающей системы против направления движения и при отключении фронтальной подушки безопасности этого места (в случае ее наличия).

Выводы

Итак, критерием для допуска ребенка возрастом более 3-х лет ехать пассажиром на переднем сиденье автомобиля является его рост.

Относительно права ехать на сиденье первого ряда правила разделяют детей на три отдельные категории:

Дети ростом более 145 см могут ехать на переднем сиденье без детской удерживающей системы. При достижении такого роста автокресло уже не нужно.

Дети ростом до 145 см в возрасте от 3-х лет – имеют право ехать только на сиденьях второго или третьего ряда (при наличии) и исключительно в детской удерживающей системе. Таким детям запрещено находиться на сидении первого ряда во время движения даже при наличии удерживающей системы.

Дети в возрасте до 3-х лет, независимо от роста – могут находиться во время движения авто на переднем месте в специальном автокресле, установленном против движения. Дополнительным условием является отключение передней подушки безопасности.

Ответственность за нарушение этих правил несет водитель. На первый раз штраф составляет 510 грн. При повторном нарушении в течение года штраф составляет 850 грн.