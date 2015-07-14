Рідкісне за своєю красою видовище - ралі на ретроавтомобілях – можна буде спостерігати на фестивалі "Ретрофест-2018" в Кам'янці-Подільському 8-10 червня. Це третій з шести етапів Кубку України з ралі на історичних автомобілях.

Фестиваль стилю "Ретрофест-2018" вже не вперше включає в себе виставку ретротехніки, почесний парад містом і ралі на історичних авто "Від фортеці до фортеці". Наша країна ще не розпещена таким видовищем, навіть справжнім фанам ретротехніки нечасто випадає можливість бачити історичні автомобілі в русі. З іншого боку, для учасників ралі буде нагода познайомитися з цікавими історичніми місцями регіону. Для тих, хто не зможе побувати цими днями в Кам’янці-Подільському і стати глядачем ретро-ралі, організатори влашують відеотрансляцію в інтернеті.

Одна справа – просто кататися на вінтажному авто, а інша справа – коли променад має сенс у вигляді конкретної мети.

Цього року Автомобільна федерація України (FAU) в особі її Комісії з історичних транспортних засобів (КІТС) вперше

проводить шість етапів Кубку України з ралі на історичних автомобілях.

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Першим було ралі в рамках весняного OldCarLand`у, другим стане легендарний львівський Leopolis Gran Prix, третій етап пройде в Кам'янці, четвертим стане конкуренція на "Ретрозльоті "Олександрія", п'ятий етап організовують на ралі "Золота підкова" в одній із західних областей країни, а заключний маршрут сезону прокладуть на осінньому OldCarLand`і. Перші учасники кам'янецького етапу змагань вже почали реєструватися на офіційному сайті заходу.

Календар КІТС ФАУ - 2018

Національна серія "Кубок України історичних транспортних засобів (ІТС)"

Етап Дата Назва раллі Місце старту 1 27 -29 квітня “OldCarLand-ралі” (весна) Київ 2 1 -3 червня Leopolis Gran Prix Львів 3 8 - 10 червня Ретрофест – “Від фортеці до фортеці” Кам'янець-Подільський 4 14 -15 липня “Ретрозліт “Олександрія” Олександрія 5 21 – 23 вересня “Золота підкова” Західна Україна 6 28- 30 вересня “OldCarLand-ралі” (осінь) Київ

У класичному ралі історичних автомобілів дається роздільний старт – власне, як і в звичайному ралі для "молодих" машин.

Нетипові перегони

Напевно, доречно нагадати, що ретро-раллі – це не ті перегони, які ми звикли розуміти під словом ралі. Стосовно історичних автомобілів ралі організовується також в його класичному вигляді – не на швидкість, а на регулярність руху. Тобто автомобіль повинен з максимальною точністю за часом прибути на пункти контролю часу – не раніше і не пізніше ні на секунду. Кожне відхилення – як в "швидку", так і в "повільну" сторону – пеналізується штрафними очками.

Пункти КВ (контролю часу) виставляються на дистанції для відстеження режиму руху. За кожну секунду запізнення або випередження нараховуються штрафні очки.

При цьому маршрут руху екіпажу ніхто не знає, легенду ралі – викладений на папері маршрут – штурман отримує тільки перед стартом. Захоплююче змагання не вимагає від екіпажу особливого досвіду, але вимагає витримки і розрахунку. Важливо, що історичне ралі не навантажує цінний автомобіль надмірними швидкостями, гальмуванням та іншими маневрами.

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Конкурс елегаціі – своєрідна презентація автомобіля і його екіпажу, він теж оцінюється суддями і впливає на загальний результат змагань.

Згідно регламенту КІТС ФАУ, додаткові очки в скарбничку кожного екіпажу приносять також результати конкурсу елегаціі – своєрідної презентації автомобіля і його екіпажу. Авторитетні судді оцінять зовнішній стан і красу машини, стиль і відповідність епосі костюмів екіпажу і артистичність презентації.

До участі в ретроралі допускаються тільки технічно справні історичні автомобілі.

Технічні фахівці разом з тим оцінюють стан транспортного засобу з точки зору оригінальності і безпеки руху. Природно, більш старі автомобілі отримають певну фору при підрахунку балів при результаті.

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Тільки початок

Повторимося, ретро-раллі "Від фортеці до фортеці" в рамках "Ретрофесту-2018" – це лише третій етап Кубку України з історичними автомобілями. Згідно регламенту FAU, претендувати на головні нагороди має право лише той екіпаж, який візьме участь не менше ніж в трьох етапах Кубку. Тому якщо комусь із Ретроманії кам'янецького старту виявиться мало, майте на увазі – після нього можна буде стартувати в Олександрії, Києві або в одному з міст західної України.

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