Дизайнер створив малюнок позашляховика з використанням гіперкара Bugatti Chiron.

Виробники суперкарів все частіше створюють позашляховики. Хіба що Bugatti поки що далека від такої ідеї. Однак ніхто не заважає пофантазувати, яким може SUV цієї марки.

Естонський дизайнер Rain Prisk, який відомий саме фантазіями на тему позашляховиків, створив малюнок SUV на базі Bugatti Chiron. Величезні колеса, збільшені арки коліс, захист піддону, лебідка та багажник на даху – всі ці елементи роблять уявну машину справді позашляховиком. В такому вигляді авто може не лише штурмувати бездоріжжя, але й долати ралі "Дакар"!

Нагадаємо, що представлена Tesla для супермена.