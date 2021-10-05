Японський авторинок у вересні знизився на 32,7% до 169 723 одиниць, без урахування міні-карів з об'ємом двигуна до 660 куб. см.

Таким чином, негативний результат зафіксований вперше після шести місяців зростання. Згідно з даними, отриманими агентством “Автостат” в Японської асоціації автодилерів (JADA), за дев'ять місяців 2021 року реалізація автомобілів в Японії склала 1 млн 869 тис. 232 машини (+ 2,3%).

Читайте також: Авторинок Німеччини скоротився на 23%

Лідерство в минулому місяці зберігає Toyota, чиї продажі знизилися на 41,3% до 74 861 автомобіля. Друге місце за обсягом продажів займає Nissan з показником 21056 машин (+ 1,8%). Замикає трійку лідерів на цей раз Honda, що реалізувала 20942 автомобіля (-22,7%).