Авторинок Німеччини в серпні скоротився на 23% і склав 193 307 машин. За підсумками восьми місяців 2021 року реалізація нових автомобілів в Німеччині склала 1 млн 820 тис. 589 одиниць (+ 2,5%).

Як відзначають в Асоціації автомобільної промисловості Німеччини (VDA), місцевий авторинок ще далекий від доковідного рівня – в порівнянні з січнем – серпнем 2019 року нинішній показник продажів виявився більш ніж на чверть гірше.

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Згідно з даними, отриманими в Федеральному транспортному агентстві Німеччини (KBA), найпопулярнішим брендом на німецькому ринку став Volkswagen, який в серпні реалізував 36223 машини (-17,4%). На другому місці йде BMW, що знизив продажу на 25,1% до 16137 одиниць. Третій рядок займає Audi, чий результат склав 14375 автомобілів (-12,4%). Замикають п’ятірку лідерів на цей раз Mercedes-Benz (13945 шт., -50%) і Opel (10245 шт., + 7,9%).