Авторынок Германии в августе сократился на 23% и составил 193 307 машин. По итогам восьми месяцев 2021 года реализация новых автомобилей в Германии составила 1 млн 820 тыс. 589 единиц (+2,5%).

Как отмечают в Ассоциации автомобильной промышленности Германии (VDA), местный авторынок еще далек от доковидного уровня – по сравнению с январем – августом 2019 года нынешний показатель продаж оказался более чем на четверть хуже.

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Согласно данным, полученным в Федеральном транспортном агентстве Германии (KBA), самым популярным брендом на немецком рынке стал Volkswagen, который в августе реализовал 36 223 машины (-17,4%). На втором месте идет BMW, который снизил продажи на 25,1% до 16 137 единиц. Третью строчку занимает Audi, чей результат составил 14 375 автомобилей (-12,4%). Замыкают пятерку лидеров на этот раз Mercedes-Benz (13 945 шт., -50%) и Opel (10 245 шт., +7,9%).