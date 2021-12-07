Японці придумали нову систему підігріву фар та ліхтарів авто. Така система буде актуальною для машин з діодною оптикою.

Японська компанія PIAA (виробник автокомпонентів) почала продавати нову систему підігріву фар і ліхтарів. По суті, це кільце з прозорої плівки, яке клеїться на поверхню освітлювальних приладів.

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Пристрій розрахований насамперед на LED-фари, оскільки вони випромінюють мало тепла і не здатні розтопити кірку з льоду та снігу.

Передбачено автоматичне увімкнення за температури навколишнього повітря нижче 5 градусів за Цельсієм. Активізувати обігрівач можна від дроту запалення або будь-якого іншого сумісного джерела, у тому числі живлення самої оптики. Енергоспоживання складає близько 5 Вт на кожну сторону.

Цікаво, що нова система не боїться зовнішнього впливу, у тому числі води під час миття автомобіля. Втім виробник рекомендує міняти плівку щорічно.

Рекомендована ціна комплекту з двох наклейок з обігрівом в Японії становить 16 000 єн (близько 140 доларів за поточним курсом).