Японцы придумали новую систему подогрева фар и фонарей авто. Такая система будет актуальной для машин с диодной оптикой.

Японская компания PIAA (производитель автокомпонентов) начала продавать новую систему подогрева фар и фонарей. По сути, это кольцо из прозрачной пленки, которое клеится на поверхность осветительных приборов.

Читайте также: В продаже появилась пленка для обогрева диодных фар

Устройство рассчитано прежде всего на LED-фары, поскольку они излучают мало тепла и не способны растопить корку изо льда и снега.

Предусмотрено автоматическое включение при температуре окружающего воздуха ниже 5 градусов по Цельсию. Активизировать обогреватель можно от провода зажигания или любого другого совместимого источника, в том числе питания самой оптики. Энергопотребление составляет около 5 Вт на каждую сторону.

Интересно, что новая система не боится внешнего воздействия, в том числе воды во время мытья автомобиля. Впрочем, производитель рекомендует менять пленку ежегодно.

Рекомендуемая цена комплекта из двух наклеек с обогревом в Японии составляет 16 000 иен (около 140 долларов по текущему курсу).