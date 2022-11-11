Парламент дав зелене світло угодам ЄС з Україною та Молдовою щодо спрощення транскордонного перевезення вантажів.

Дві нові угоди ЄС про автомобільний транспорт є частиною відповіді ЄС на збої в транспортних секторах України та Молдови, спричинені вторгненням Росії в Україну.

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Оскільки український повітряний простір був закритий для цивільних перевезень, а морський експорт сильно обмежений, Україні необхідно знайти альтернативні шляхи автомобільного транспорту для експорту своїх запасів зерна, палива, продуктів харчування та інших відповідних товарів. Так само страждає Молдова, яка потребує альтернативних транзитних маршрутів через ЄС і допомоги в транзиті українських товарів через свою територію.

Угоди, ухвалені 586 голосами, проти 1 і 7 утрималися (Україна) і 596 голосами, проти 2 і 7 утрималися (Молдова), замінять існуючі двосторонні транспортні угоди з країнами ЄС. Вони тимчасово полегшують автомобільні вантажні перевезення, дозволяючи перевізникам України, Молдови та ЄС здійснювати транзит через територію одна одної та працювати між ними без відповідних дозволів.

Крім того, угода між Україною та ЄС дозволить українським водіям продовжувати використовувати наявні українські посвідчення водія та сертифікати про професійну компетентність для водіння в ЄС без необхідності мати міжнародне посвідчення водія.

Доповідач ЄП Маріан-Жан Марінеску (ЄНП, Румунія) сказав: «Оскільки традиційні транспортні маршрути заблоковані, нам потрібно було знайти альтернативні способи транспортування зерна та інших товарів з України та Молдови та до них. Завдяки цим угодам ми можемо збільшити рівень експорту та імпорту автомобільним транспортом, не створюючи вузьких місць при перетині кордону. Це не тільки зменшує ризик глобальної продовольчої кризи, це також є кроком до подальшого розширення транспортних відносин між ЄС і цими країнами».