Парламент дал зеленый свет соглашениям ЕС с Украиной и Молдовой об упрощении трансграничной перевозки грузов.

Два новых соглашения ЕС об автомобильном транспорте являются частью ответа ЕС на сбои в транспортных секторах Украины и Молдовы, вызванные вторжением России в Украину.

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Поскольку украинское воздушное пространство было закрыто для гражданских перевозок, а морской экспорт сильно ограничен, Украине необходимо найти альтернативные пути автомобильного транспорта для экспорта своих запасов зерна, топлива, продуктов питания и других товаров. Также страдает Молдова, которая нуждается в альтернативных транзитных маршрутах через ЕС и помощи в транзите украинских товаров через свою территорию.

Соглашения, принятые 586 голосами, против 1 и 7 воздержались (Украина) и 596 голосами, против 2 и 7 воздержались (Молдова), заменят существующие двусторонние транспортные соглашения со странами ЕС. Они временно облегчают автомобильные грузовые перевозки, позволяя перевозчикам Украины, Молдовы и ЕС осуществлять транзит через друг друга и работать между ними без соответствующих разрешений.

Кроме того, соглашение между Украиной и ЕС позволит украинским водителям продолжать использовать существующие украинские водительские удостоверения и сертификаты о профессиональной компетентности для вождения в ЕС без необходимости иметь международное водительское удостоверение.

Докладчик ЕН Мариан-Жан Маринеску (ЕНП, Румыния) сказал: «Так как традиционные транспортные маршруты заблокированы, нам нужно было найти альтернативные способы транспортировки зерна и других товаров из Украины и Молдовы и к ним. Благодаря этим соглашениям, мы можем увеличить уровень экспорта и импорта автомобильным транспортом, не создавая узких мест при пересечении границы. Это не только уменьшает риск глобального продовольственного кризиса, это также шаг к дальнейшему расширению транспортных отношений между ЕС и этими странами».