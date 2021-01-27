Дванадцять держав Євросоюзу витратять 3 мільярди євро з кишень платників податків на створення батарей для електромобілів.

Дванадцять держав Євросоюзу виділять майже 3 млрд євро на найбільший інноваційний проект з акумуляторних батарей. Європейська Комісія (ЄК), яка у вівторок дала йому "зелене світло", очікує, що державне фінансування залучить іще 9 млрд євро приватних інвестицій.

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"Завдяки орієнтації на батареї наступного покоління цей потужний загальноєвропейський проект допоможе здійснити революцію на ринку акумуляторів", - заявив заступник глави ЄК Марош Шефчович.

"Близько трьох років тому акумуляторної промисловості в ЄС практично не було, - нагадав він. - Сьогодні Європа - це глобальна точка доступу до акумуляторів. А до 2025 року продукцією галузі будуть забезпечені щонайменше 6 млн електромобілів щорічно".

Проект, що дістав назву "Європейські інновації в акумуляторних батареях" (European Battery Innovation), охоплюватиме всю екосистему акумуляторів - від видобутку сировини, проектування і виробництва акумуляторних елементів і блоків до переробки й утилізації в економіці замкненого циклу.

Проект підготували спільно Австрія, Бельгія, Хорватія, Фінляндія, Франція, Греція, Італія, Польща, Словаччина, Іспанія та Швеція, провідна і координувальна роль належить Німеччині. Його визнано "проектом, який становить загальноєвропейський інтерес" (IPCEI), що, відповідно до правил ЄС про державну допомогу, надає право на часткове державне фінансування.

Держдопомогу отримають 42 компанії, які діють у країнах ЄС. Вони візьмуть безпосередню участь у цьому проекті. Серед них - великі промислові гравці, такі як BMW, Fiat, Northvolt і Tesla, а також малі й середні підприємства і стартапи. 42 прямих учасники взаємодіятимуть із більше ніж 150 партнерами в усій Європі, зокрема з малими й середніми підприємствами, університетами та НДІ.

Цей загальноєвропейський проект, вважає ЄК, допоможе здійснити революцію на ринку акумуляторів, зосередивши увагу на ультрамодерних літій-іонних акумуляторах, а також на технологіях наступного покоління.

Ключову роль відіграють електромобілі. Їх з'являється дедалі більше на європейських дорогах, а обсяги їх продажу продовжують зростати навіть під час кризи COVID-19. Інноваційні акумулятори - один із головних чинників успіху електромобілів. Вони можуть становити близько третини загальної вартості та визначатимуть, як далеко можуть проїхати автомобілі.

Окрім автомобільного сектора, акумуляторні технології відіграють вирішальну роль у зберіганні відновлюваної енергії. З їхньою допомогою накопичену енергію можна використати, коли, наприклад, сонце не світить, а вітер не дме.

У 2017 році в ЄС за ініціативою Єврокомісії створено Європейський акумуляторний альянс (European Battery Alliance) під керівництвом заступника глави ЄК Шефчовича. Він перший був визнаний "проектом, що становить загальноєвропейський інтерес" (IPCEI), і отримав часткове держфінансування. Відтоді виробництво акумуляторів у Європі поступово стало найбільш інноваційним і екологічно безпечним у світі.