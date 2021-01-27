Двенадцать государств Евросоюза потратят 3 миллиарда евро из карманов налогоплательщиков на создание батарей для электромобилей.

Двенадцать государств Евросоюза выделят почти 3 млрд евро в крупнейший инновационный проект по аккумуляторным батареям. Европейская Комиссия (ЕК), которая во вторник дала ему "зеленый свет", ожидает, что государственное финансирование привлечет еще 9 млрд евро частных инвестиций.

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"Благодаря ориентации на батареи следующего поколения этот мощный общеевропейский проект поможет осуществить революцию на рынке аккумуляторов", – заявил заместитель главы ЕК Шефчович.

"Около трех лет назад аккумуляторной промышленности в ЕС практически не было, – напомнил он. – Сегодня Европа – это глобальная точка доступа к аккумуляторам. А к 2025 году продукцией отрасли будут обеспечены не менее 6 млн электромобилей в год".

Проект, получивший название "Европейские инновации в аккумуляторных батареях" (European Battery Innovation), охватывать всю экосистему аккумуляторов – от добычи сырья, проектирования и производства аккумуляторных элементов и блоков до переработки и утилизации в экономике замкнутого цикла.

Проект подготовили совместно Австрия, Бельгия, Хорватия, Финляндия, Франция, Греция, Италия, Польша, Словакия, Испания и Швеция, ведущая и координационная роль принадлежит Германии. Он признан "проектом, который составляет общеевропейский интерес" (IPCEI), что, согласно правилам ЕС о государственной помощи, дает право на частичное государственное финансирование.

Госпомощь получат 42 компании, которые действуют в странах ЕС. Они примут непосредственное участие в этом проекте. Среди них – крупные промышленные игроки, такие как BMW, Fiat, Northvolt и Tesla, а также малые и средние предприятия и стартапы. 42 прямых участников будут взаимодействовать с более 150 партнерами во всей Европе, в частности с малыми и средними предприятиями, университетами и НИИ.

Этот общеевропейский проект, считает ЕК, поможет осуществить революцию на рынке аккумуляторов, сосредоточив внимание на сверхсовременных литий-ионных аккумуляторах, а также на технологиях следующего поколения.

Ключевую роль играют электромобили. Их появляется все больше на европейских дорогах, а объемы их продаж продолжают расти даже во время кризиса COVID-19. Инновационные аккумуляторы – один из главных факторов успеха электромобилей. Они могут составить около трети общей стоимости и определять, как далеко могут проехать автомобили.

Кроме автомобильного сектора, аккумуляторные технологии играют решающую роль в хранении возобновляемой энергии. С их помощью накопленную энергию можно использовать, когда, например, солнце не светит, а ветер не дует.

В 2017 году в ЕС по инициативе Еврокомиссии создан Европейский аккумуляторный альянс (European Battery Alliance) под руководством заместителя главы ЕК Шефчовича. Он первый был признан "проектом, что составляет общеевропейский интерес" (IPCEI), и получил частичное госфинансирование. С тех пор производство аккумуляторов в Европе постепенно стало самым инновационным и экологически безопасным в мире.