Платні дороги Польщі та Болгарії зробили безкоштовними для авто з українською реєстрацією

Вартість за проїзд дорогами Болгарії не стягується з будь-якого автомобіля з українським реєстраційним номером (електронна віньєтка для автомобілів масою до 3,5 тонн та тариф для вантажних автомобілів та автобусів понад 3,5 тонн) при використанні національною дорожньою мережею.

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Відповідне рішення, ухвалене радою міністрів Болгарії, діятиме до моменту усунення необхідності гуманітарної та медичної допомоги.

Всі порушення в електронній системі транспортних засобів, згенеровані для автомобілів з українською реєстрацією після 24 лютого 2022 року, закриваються.

У повідомленні також зазначається, що у Польщі проїзд платними дорогами для автомобілів з українськими номерами також зараз безкоштовний.

У Словаччині автомобілі з України можуть пересуватись без придбання онлайн віньєтки.