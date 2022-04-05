Платные дороги Польши и Болгарии сделали бесплатными для автомобилей с украинской регистрацией

Стоимость за проезд по дорогам Болгарии не взимается с любого автомобиля с украинским регистрационным номером (электронная виньетка для автомобилей массой до 3,5 тонны и тариф для грузовиков и автобусов свыше 3,5 тонны) при использовании национальной дорожной сети.

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Соответствующее решение, принятое советом министров Болгарии, будет действовать до момента устранения необходимости гуманитарной и медицинской помощи.

Все нарушения в электронной системе транспортных средств, сгенерированные для автомобилей с украинской регистрацией после 24 февраля 2022 года, закрываются.

В сообщении также отмечается, что в Польше проезд по платным дорогам для автомобилей с украинскими номерами также сейчас бесплатный.

В Словакии автомобили из Украины могут передвигаться без покупки виньетки.