Через пандемію COVID-19 кількість пасажирів у громадському транспорті в Італії зменшилась на 50%. Люди розуміють, що громадський транспорт є одним з основних місць розповсюдження хвороби.

Для того, щоб зрозуміти, що відбувається в Італії з громадським транспортом, консалтингова компанія PwC провела опитування. Воно показало, що понад 70% пасажирів визнають громадський транспорт небезпечним через пандемію COVID-19. Тому не дивно що італійські перевізники повідомляють про скорочення кількості перевезених пасажирів на 50%.

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Місцеві урбаністи стурбовані зміною уподобань європейців, адже багато людей відмовляться від громадського транспорту на користь приватних автомобілів. Після періоду локдауну, різкий перехід великої частини населення на індивідуальний транспорт може привести до заторів і збільшення забруднення повітря. Втім це краще, аніж зростання захворюваності та смертності від COVID-19.

Але в італійському місті Модена вже розпочало проект реорганізації громадського транспорту. Зокрема, міське агентство громадського транспорту (АМО) вирішило підготуватися належним чином до відкриття шкіл у вересні 2021 року, аби забезпечити різке збільшення потреби у користуванні громадським транспортом.

Для цього агентство вирішило розробити планування дорожнього руху, використовуючи програмне забезпечення PTV Visum. Проект включав оцінку завантаженості кожного маршруту громадського транспорту, а потім порівняння її зі зменшенням пропускної здатності.