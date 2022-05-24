Штраф за їзду без відповідної категорії може перевищувати вартість цього транспортного засобу.

У зв’язку з подорожчанням та нестачею пального багато громадян перейшли на більш економний транспорт. Зокрема, це мопеди, скутери, електровелосипеди тощо.

Проте, через особливості діючого українського законодавства, використання мопеду може дорого обійтись водію. Замість економії водій може отримати великі штрафи та залишитись без транспортного засобу.

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Зокрема в Україні для керування мопедом чи скутером передбачено отримання спеціальної категорії водіння "А1". З категорією "В", чи навіть з категорією "А" заборонено керувати мопедом. Тобто за логікою законодавства людина яка їздить на мотоциклі не може їздити на мопеді без здачі додаткових іспитів.

Керування мопедом без наявності категорії "А1" забороняється та передбачено жорстку відповідальність.Так, відповідно до ч. 2 ст. 126 КУпАП керування транспортним засобом особою, яка не має права керування таким транспортним засобом, передбачає накладення штрафу в розмірі 3 400 грн.

Водночас згідно з ч. 5 ст. 126 КУпАП повторне протягом року керування транспортним засобом особою, яка не має права керування таким транспортним засобом, передбачає вже накладення штрафу в розмірі 40 800 грн з позбавленням права керування транспортним засобом на строк від п’яти до семи років та з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого.

Тобто, якщо водія мопеда зупинять повторно протягом року при відсутності у нього категорії А1, то це обійдеться йому в 40800 грн з одночасним позбавленням прав керування строк від 5 до 7 років. При цьому можуть вилучити і сам мопед.

Часто сума штрафу за керування мопедом без посвідчення водія в декілька разів перевищує вартість самого мопеду. Тому їзда на мопеді без наявності спеціальної категорії є надто дорогим задоволенням.