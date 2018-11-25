Можна лише уявити собі розпач 18-річного хлопця.

Щойно отримавши новеньку картку водійського посвідчення, юнак з німецького міста Хермер поїхав кататись на автомобілі з друзями. Та на радощах геть забув про правила.

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Поліція регіону Меркішер Крейс зупинила машину друзів через перевищення швидкості. Причому дворазове. І вже через 49 хвилин після отримання посвідки, юний гонщик розпрощався з нею на чотири тижні, та ще й сплатив штраф у 200 євро.

день не задався. Всього через 49 хвилин після проходження іспиту з водіння місцева поліція затримала його за майже дворазове перевищення швидкості. Покаранням послужила заборона на водіння на чотири тижні і штраф в 200 євро.

За місцевими законами, порушнику тепер доведеться пройти “переекзаменування”, аби відновити водійське посвідчення. На додачу до грошового покарання та вилучення прав, хлопцеві ще й збільшать випробувальний термін для молодих водіїв з двох до чотирьох років.

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