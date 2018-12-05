Темпи легалізації авто на іноземній реєстрації вражаючими назвати важко – українці не поспішають здійснювати розмитнення за новими правилами вважаючи прийняті ставки розмитнення завеликими.

Вже зараз стає цілком зрозуміло що за відведені на легалізацію 180 днів перереєструвати всі "евробляхи" що є в Україні буде неможливо. При кількості автомобілів біля одного мільйона, щодня доведеться реєструвати більше п’яти з половиною тисяч авто. Державні структури фізично не зможуть справитись з таким об’ємом. Саме тому від деяких парламентарів лунають пропозиції по збільшенню терміна відведеного для легалізації “євроблях”.

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Проте не всі х цим згодні. Поступок власникам авто на єврономерах в Україні не буде — термін пільгового розмитнення не збільшиться. Про це заявила глава податкового комітету Ніна Южаніна.

“Інформації, що власники не можуть розмитнити авто, немає. У геометричній прогресії йде процес кожен день. Чим більше люди будуть готувати документи для розмитнення, тим краще. Ці провокаційні заяви, які вже зробила Тетяна Острикова, дають надію людям ще трохи почекати, але це неправильно. Більш тривалий період не буде передбачено, адже є досвід інших країн, де проводили подібні акції. І вони не можуть бути тривалими”, — заявила Ніна Южаніна.

Зараз же народні депутати з профільного комітету працюють зі зверненнями українців, які вирішили пройти процедуру розмитнення. Як виявилося, вагома частина власників євроавто гадки не мають, що потрібно робити.

“Максимально комітет координує роботу всіх служб, щоб робота йшла, і ми відповідаємо на всі запитання людей. Якщо потрібні зміни до порядків або більш м’які норми, ми це все робимо. Кожен день розбираємося із конкретними випадками, з якими стикаються люди”, — запевняє Южаніна.