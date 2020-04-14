З 16 квітня буде зменшено кількість смуг руху на в'їздах до столиці. Будуть створені спеціальні пропускні пункти на яких контролюватимуть температуру тіла водіїв та пасажирів авто.

З 16 квітня при в'їзді до Києва перевірятимуть на наявність підвищеної температури. Якщо у пасажира або водія виявлять температуру тіла вище 38С - їх можуть госпіталізувати. Про це повідомляє радник київського міського голови Володимир Бондаренко в “Фейсбук”. Обмеження почнуть діяти з 00:00 16.04.2020.

Читайте також: На в'їздах до Києва буде посилений контроль

Обмеження стосуються водіїв і пасажирів автобусів, вантажопасажирських і вантажних автомобілів, а також легкових автомобілів, які перевозять більше 3 осіб включно з водієм.

“Якщо у вас температура вище 37С - у вас можуть взяти аналізи на COVID-19. Якщо вище 38С - вас можуть госпіталізувати”, - написав Бондаренко.

Крім того, в'їзд буде звужений до 1-2 смуг руху. Однак в КМДА зазначають, що в'їзд і виїзд залишаються вільними.

Також цікаво: Карантин 2020: оновлені правила і обмеження для автомобілістів – список