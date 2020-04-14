С 16 апреля будет уменьшено количество полос движения на въездах в столицу. Будут созданы специальные пропускные пункты на которых будут контролировать температуру тела водителей и пассажиров авто.

С 16 апреля при въезде в Киев будут проверять на наличие повышенной температуры. Если у пассажира или водителя обнаружат температуру тела выше 38ºС – их могут госпитализировать. Об этом сообщает советник киевского городского головы Владимир Бондаренко в фейсбуке. Ограничения начнут действовать с 00:00 16.04.2020.

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Ограничения касаются водителей и пассажиров автобусов, грузопассажирских и грузовых автомобилей, а также легковых автомобилей, перевозящих более 3 человек включая водителя.

"Если у вас температура выше 37ºС – у вас могут взять анализы на COVID-19. Если выше 38ºС – вас могут госпитализировать", – написал Бондаренко.

Кроме того, въезд будет сужен до 1-2 полос движения. Однако в КГГА отмечают, что въезд и выезд остаются свободными.

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