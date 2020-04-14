С 16 по 20 апреля введут усиленный контроль на постах, выставленных на въездах в Киев. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции.

"Хочу отметить, что с четверга, 16 апреля, в следующий понедельник мы усиливаем контроль на постах, выставленных на въездах в Киев. В частности, вводится обязательная термометрия для пассажиров транспорта, следующего в столицу. Это касается автобусов, погрузочно пассажирского и легкового транспорта, перевозящего более трех пассажиров (включая водителя)", – сказал Кличко.

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Также он отметил, что в поминальные дни все кладбища города, по решению комиссии по чрезвычайным ситуациям, будут закрыты.

"Поминки перенесено на 6 июня. Напомню, с предложением перенести поминальные дни выступили и представители конфессий, с которыми я неоднократно встречался", – отметил Виталий Кличко.