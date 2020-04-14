Із 16 по 20 квітня запровадять посилений контроль на постах, виставлених на в'їздах до Києва. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн прес-конференції.

"Хочу зазначити, що з четверга, 16 квітня, до наступного понеділка ми посилюємо контроль на постах, виставлених на в'їздах до Києва. Зокрема, вводиться обов'язкова термометрія для пасажирів транспорту, що прямує в столицю. Це стосується автобусів, вантажно-пасажирського та легкового транспорту, що перевозить більше трьох пасажирів (включно з водієм)", - сказав Кличко.

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Також він наголосив, що в поминальні дні всі кладовища міста, за рішенням комісії з надзвичайних ситуацій, будуть закриті.

"Поминання перенесене на 6 червня. Нагадаю, з пропозицією перенести поминальні дні виступили і представники конфесій, з якими я неодноразово зустрічався", - зазначив Віталій Кличко.