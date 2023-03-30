Кількість вулиць з дозволеною швидкістю 80 км/год обмежено десятьма ділянками.

Із 1 квітня до 1 листопада на низці столичних вулицях дозволять підвищення швидкості руху до 80 км/год. Про це інформує Департамент транспортної інфраструктури КМДА.

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Зокрема, швидкість 80 км/год у період із 1 квітня до 1 листопада дозволяється на таких ділянках доріг:

Набережне шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе);

Наддніпрянське шосе;

вул. Саперно-Слобідська (після розвороту за вул. М. Грінченка до Південного мосту);

Столичне шосе (до вул. Академіка Заболотного);

просп. М. Бажана від Південного мостового переходу до Харківської площі (у зворотному напрямку від Харківської площі до Дніпровської Набережної);

просп. Воскресенський (від вул. Воскресенської до вул. А. Навої);

просп. Р. Шухевича (від Північного мосту до вул. Оноре де Бальзака);

просп. С. Бандери (від Оболонського проспекту до Північного мосту);

вул. Набережно-Рибальска (від Гаванського мосту до вул. Електриків);

Автодорога Р-69 (від ресторану Яхта Київ (вул. Богатирська,26а), (за винятком ділянки біля світлофорного об’єкта).

Перелік вулиць визначено за результатами обстеження Комісії у складі представників Департаменту транспортної інфраструктури КМДА, Управління патрульної поліції НПУ у м. Києві, КК «Київавтодор» та КП «Центр організації дорожнього руху», КП «Київпастранс» таа КП ШЕУ районів.

Вулиці мають якісне дорожнє покриття, відбійники, надземні та підземні пішохідні переходи, що дає змогу пересуватись швидко та безпечно.

Нагадаємо, перелік ділянок доріг, на яких дозволяється швидкість транспортного руху до 80 км/год з 1 квітня до 1 листопада, визначено згідно з Методикою прийняття рішень про встановлення обмежень швидкості, відмінних від 50 км/год. Також враховано Правила дорожнього руху України та інші чинні державні норми та стандарти. Перелік вулиць, на яких може дозволятися швидкість руху до 80 км/год, визначено рішенням Київради.