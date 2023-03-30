Количество улиц с разрешенной скоростью 80 км/ч ограничено 10 участками.

С 1 апреля по 1 ноября на ряде столичных улиц позволят повышение скорости движения до 80 км/ч. Об этом сообщает Департамент транспортной инфраструктуры КГГА.

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В частности, скорость 80 км/ч в период с 1 апреля по 1 ноября разрешается на следующих участках дорог:

Набережное шоссе (от Почтовой площади до Приднепровского шоссе);

Приднепровское шоссе;

ул. Саперно-Слободская (после разворота по ул. М. Гринченко до Южного моста);

Столичное шоссе (до ул. Академика Заболотного);

просп. М. Бажана от Южного мостового перехода к Харьковской площади (в обратном направлении от Харьковской площади к Днепровской Набережной);

просп. Воскресенский (от ул. Воскресенской до ул. А. Навои);

просп. Р. Шухевича (от Северного моста до ул. Оноре де Бальзака);

просп. С. Бандеры (от Оболонского проспекта до Северного моста);

ул. Набережно-Рыбальская (от Гаванского моста до ул. Электриков);

Автодорога Р-69 (от ресторана Яхта Киев (ул. Богатырская, 26а), (за исключением участка у светофорного объекта).

Перечень улиц определен по результатам обследования Комиссии в составе представителей Департамента транспортной инфраструктуры КГГА, Управления патрульной полиции НПУ в г. Киеве, УК «Киевавтодор» и КП «Центр организации дорожного движения», КП «Киевпасстранс» и КП ШЭУ районов.

Улицы имеют качественное дорожное покрытие, отбойники, надземные и подземные пешеходные переходы, что позволяет быстро и безопасно передвигаться.

Напомним, перечень участков дорог, на которых разрешается скорость транспортного движения до 80 км/ч с 1 апреля по 1 ноября, определен согласно Методике принятия решений об установлении ограничений скорости, отличных от 50 км/ч. Также учтены Правила дорожного движения Украины и другие действующие государственные нормы и стандарты. Список улиц, на которых может разрешаться скорость движения до 80 км/ч, определен решением Киевсовета.