Количество улиц с разрешенной скоростью 80 км/ч ограничено 10 участками.
С 1 апреля по 1 ноября на ряде столичных улиц позволят повышение скорости движения до 80 км/ч. Об этом сообщает Департамент транспортной инфраструктуры КГГА.
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В частности, скорость 80 км/ч в период с 1 апреля по 1 ноября разрешается на следующих участках дорог:
- Набережное шоссе (от Почтовой площади до Приднепровского шоссе);
- Приднепровское шоссе;
- ул. Саперно-Слободская (после разворота по ул. М. Гринченко до Южного моста);
- Столичное шоссе (до ул. Академика Заболотного);
- просп. М. Бажана от Южного мостового перехода к Харьковской площади (в обратном направлении от Харьковской площади к Днепровской Набережной);
- просп. Воскресенский (от ул. Воскресенской до ул. А. Навои);
- просп. Р. Шухевича (от Северного моста до ул. Оноре де Бальзака);
- просп. С. Бандеры (от Оболонского проспекта до Северного моста);
- ул. Набережно-Рыбальская (от Гаванского моста до ул. Электриков);
- Автодорога Р-69 (от ресторана Яхта Киев (ул. Богатырская, 26а), (за исключением участка у светофорного объекта).
Перечень улиц определен по результатам обследования Комиссии в составе представителей Департамента транспортной инфраструктуры КГГА, Управления патрульной полиции НПУ в г. Киеве, УК «Киевавтодор» и КП «Центр организации дорожного движения», КП «Киевпасстранс» и КП ШЭУ районов.
Улицы имеют качественное дорожное покрытие, отбойники, надземные и подземные пешеходные переходы, что позволяет быстро и безопасно передвигаться.
Напомним, перечень участков дорог, на которых разрешается скорость транспортного движения до 80 км/ч с 1 апреля по 1 ноября, определен согласно Методике принятия решений об установлении ограничений скорости, отличных от 50 км/ч. Также учтены Правила дорожного движения Украины и другие действующие государственные нормы и стандарты. Список улиц, на которых может разрешаться скорость движения до 80 км/ч, определен решением Киевсовета.