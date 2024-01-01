З 1 квітня в Києві та Дніпрі збільшили дозволену швидкість

Швидкість руху у населених пунктах лишається обмеженою 50 км/год навіть на дорогах які мають три та більше смуг руху в одному напрямку і розділені відбійником. Лише на літній період у деяких містах встановлюють більш адекватні обмеження на певних відрізках доріг.

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Київ

З 1 квітня до 1 листопада 2025 року на окремих ділянках доріг дозволена швидкість руху збільшена до 80 км/год. Це рішення ухвалене відповідно до рішення Київської міської ради.

Перелік ділянок доріг у Києві:

Набережне шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе);

проспект Р. Шухевича (від Північного мосту до вулиці Оноре де Бальзака);

проспект Степана Бандери (від вулиці Йорданської до Північного мосту);

вулиця Набережно-Рибальська (у напрямку від вулиці Електриків до Гаванського мосту).

Важливо: На інших ділянках столиці дозволена швидкість залишається 50 км/год.

Дніпро

Відповідно до рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради, у період з 01 квітня до 01 листопада 2025 року дозволена швидкість руху на певних ділянках збільшена до 70 км/год.

Перелік ділянок у Дніпрі:

вул. Набережна Заводська, крім:

200 м з обох сторін від перехрестя з вул. Академіка Павлова;

від виїзду зі шлаковідвалу до розвороту на міст Кайдацький;

50 м з обох сторін від нерегульованих пішохідних переходів у районі перехресть із вул. Фатіми Гафурової та вул. Метробудівською;

вул. Набережна Перемоги (від вул. Яружної до вул. Космічної);

шосе Запорізьке (від вул. Шинної до вул. Аеропортівської);

шосе Донецьке (від перехрестя з вул. Березинською до меж міста);

вул. Сонячна Набережна (від перехрестя з вул. Любарського до мосту Усть-Самарського, крім ділянок 50 м до нерегульованих пішохідних переходів);

міст Центральний;

міст Усть-Самарський;

міст Кайдацький.

У місцях, де змінився швидкісний режим, камери автофіксації налаштовані на актуально дозволену швидкість.

Відповідальність за перевищення швидкості, відповідно до ст. 122 КУпАП: Перевищення швидкості більш ніж на 20 км/год — 340 грн; Перевищення більш ніж на 50 км/год — 1700 грн.