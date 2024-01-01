З 1 квітня в Києві та Дніпрі збільшили дозволену швидкість

Швидкість руху у населених пунктах лишається обмеженою 50 км/год навіть на дорогах які мають три та більше смуг руху в одному напрямку і розділені відбійником. Лише на літній період у деяких містах встановлюють більш адекватні обмеження на певних відрізках доріг.
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Київ
З 1 квітня до 1 листопада 2025 року на окремих ділянках доріг дозволена швидкість руху збільшена до 80 км/год. Це рішення ухвалене відповідно до рішення Київської міської ради.
Перелік ділянок доріг у Києві:
- Набережне шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе);
- проспект Р. Шухевича (від Північного мосту до вулиці Оноре де Бальзака);
- проспект Степана Бандери (від вулиці Йорданської до Північного мосту);
- вулиця Набережно-Рибальська (у напрямку від вулиці Електриків до Гаванського мосту).
Важливо: На інших ділянках столиці дозволена швидкість залишається 50 км/год.
Дніпро
Відповідно до рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради, у період з 01 квітня до 01 листопада 2025 року дозволена швидкість руху на певних ділянках збільшена до 70 км/год.
Перелік ділянок у Дніпрі:
- вул. Набережна Заводська, крім:
- 200 м з обох сторін від перехрестя з вул. Академіка Павлова;
- від виїзду зі шлаковідвалу до розвороту на міст Кайдацький;
- 50 м з обох сторін від нерегульованих пішохідних переходів у районі перехресть із вул. Фатіми Гафурової та вул. Метробудівською;
- вул. Набережна Перемоги (від вул. Яружної до вул. Космічної);
- шосе Запорізьке (від вул. Шинної до вул. Аеропортівської);
- шосе Донецьке (від перехрестя з вул. Березинською до меж міста);
- вул. Сонячна Набережна (від перехрестя з вул. Любарського до мосту Усть-Самарського, крім ділянок 50 м до нерегульованих пішохідних переходів);
- міст Центральний;
- міст Усть-Самарський;
- міст Кайдацький.
У місцях, де змінився швидкісний режим, камери автофіксації налаштовані на актуально дозволену швидкість.
Відповідальність за перевищення швидкості, відповідно до ст. 122 КУпАП: Перевищення швидкості більш ніж на 20 км/год — 340 грн; Перевищення більш ніж на 50 км/год — 1700 грн.