Вчора на засіданні Кабінету Міністрів було прийнято рішення про введення спецмита на всі російські товари, крім енергетичних і фармацевтичних позицій, з 1 серпня 2019 року. Розмір спецмита складе 5%.

“З 1 серпня 2019 року на ввезення на митну територію України товарів, що походять з РФ, незалежно від інших видів мита, впровадження спеціального мита у відсотках від митної вартості товарів”, - сказав перший віце-прем'єр-міністр Степан Кубів.

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Таким чином, під дії спецмита в розмірі 5% в цей раз потраплять автомобілі, автобуси, запасні частини, шини і інша техніка походженням з РФ. На українському ринку зараз присутні такі автомобілі, походженням з Російської Федерації: Lada (всі моделі), ГАЗ (всі моделі), УАЗ (всі моделі), VW Polo Sedan, Hyundai Creta і Accent, Chevrolet Niva, Kia Rio, а також КАМАЗ і ПАЗ. Ці автомобілі додадуть до ціни мінімум 6%, що для ряду моделей може бути фатальним і змусить їх покинути український ринок.