Вчера на заседании Кабинета Министров было принято решение о введении спецпошлины на все российские товары, кроме энергетических и фармацевтических позиций, с 1 августа 2019 года. Размер спецпошлины составит 5%.

“С 1 августа 2019 года на ввоз на таможенную территорию Украины товаров, происходящих из РФ, независимо от других видов пошлины, внедрения специальной пошлины в процентах от таможенной стоимости товаров”, - сказал первый вице-премьер-министр Степан Кубов.

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Таким образом, под действия спецпошлины в размере 5% в этот раз попадут автомобили, автобусы, запасные части, шины и другая техника происхождением из РФ. На украинском рынке сейчас присутствуют такие автомобили происхождением из Российской Федерации: Lada (все модели), ГАЗ (все модели), УАЗ (все модели), VW Polo Sedan, Hyundai Creta и Accent, Chevrolet Niva, Kia Rio, а также КАМАЗ и ПАЗ. Эти автомобили добавят к цене минимум 6%, что для ряда моделей может быть фатальным и заставит их покинуть украинский рынок.