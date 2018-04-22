Пригода трапилась у Нідердандах. Загальна вартість вкрадених з вантажівок коліс становить близько 35 тисяч євро.

Бельгійський перевізник Ghistelinck серйозно постраждав від крадіїв коліс. На припаркованих вантажівках за ніч зловмисники зняли 56 коліс. Загальна їх вартість оцінюється у 35 000 євро.

Злодії були добре підготовлені та ретельно спланували крадіжку. Як мінімум десять чоловік спочатку викопали підкоп під огорожею – якраз такий, щоб в нього пролізло колесо від вантажівки. Зловмисники озброїлись підйомниками та бетонними блоками, на які ставили машини без коліс. Викрадачі були ще й досить сильними, адже кожне колесо тягача важить по 200 кілограмів.

Колеса були завантажені на підігнану до огорожі вантажівку.

Нагадаємо, що українська "фура" перевозила 202 тони вантажу.